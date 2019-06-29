В Коврове из-за взрыва газа погиб мужчина, а также пострадали 10 человек

В Коврове сегодня ночью произошел серьезный пожар. Он начался из-за хлопка газа, погиб один мужчина и пострадали еще 10 человек, двое из них в реанимации. На месте работают следователи Следственного комитета, которые предварительно называют виновником происшествия мужчину, который недавно вышел из психиатрической клиники.

Взрыв бытового газа произошел около полуночи в квартире третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской. Практически сразу основной версией случившегося стали рассматривать неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке следователи СК обнаружили вырванные соединительные шланг. А дальше газ скопились в квартире, от искры взорвался, вспыхнул огонь, который перекинулся на соседние квартиры, во многих выбило стекла. Шум, крики, сработавшая сигнализация автомобилей во дворе.

В ликвидации последствий ЧП принимали участие 46 человек.

- Мы живём в доме напротив. Подскочили от взрыва, казалось что стены все содрогнулись. Выбежали сразу на улицу, полыхала квартира на первом этаже. Пока ехали пожарные, огонь перекинулся на балкон второго этажа. От взрыва вылетели окна, косяки. В тех. здании рядом вышибло стёкла. О пострадавших ничего сказать не могу. Рядом из соседней квартиры спасатели помогали выбираться людям через окна, - рассказала жительница соседнего дома.

В квартире в тот момент находились двое - молодой мужчина, который накануне выписался из психиатрической клиники, и его отец. При этом до ЧП сын выгнал свою мать из квартиры. При взрыве сын серьезно пострадал и находится в реанимации, его отец погиб. Пострадали и мать - сразу после взрыва она попыталась попасть в квартиру и потушить пожар и сильно обожгла руки.

Также серьезно пострадала соседка из второго подъезда, чья квартира граничила с местом хлопка. От ударной волны пожилую женщины сбило с ног. Она получила тяжелые травмы и позднее попала в реанимацию Ковровской центральной больницы. Вместе с ней в реанимации сейчас находится также и подозреваемый.

МЧС ликвидировали последствия аварии под утро. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Также травмы получили двое сотрудников ковровского поисково-спасательного отряда (во время взлома квартиры снаружи) и четыре сотрудника полиции. Последние пострадали, оказывая помощь в ликвидации ЧП. По состоянию на утро 29 июня в реанимации находятся двое, еще девять человек получили медицинскую помощь в стационаре и были отправлены домой.

Почти до 9 часов утра на месте работали сотрудники полиции и Следственного комитета, которые собирали вещественные доказательства. Сейчас в следственном комитете решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Что касается жителей дома, то их пока всех временно перевезли в одну из местных гостиниц. Когда основные работы будут закончены, часть жителей, скорее всего, вернется домой.