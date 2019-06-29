Власти Владимирской области обещали оказать помощь жителям дома, где произошел хлопок газа

СЕГОДНЯ 11:46 2019-06-29T11:46:05+03:00

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Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова сообщила, что власти региона окажут жителям пострадавшего от хлопка газа дома в Коврове всестороннюю помощь.

Пока нет конкретики в том, какая именно помощь будет оказана. Для этого надо оценить ущерб дому №1/2 по улице Космодемьянской, каждой конкретной квартире. На данный момент все 48 жителей дома временно переселены в одну из местных гостиниц. Это произошло еще ночью, когда к вопросу подключились власти города Коврова.

Напомним, что в ночь на 29 июня в Коврове в многоквартирном доме произошел хлопок газа, в котором погиб мужчина, а также пострадали 10 человек, в том числе полицеские и сотрудники МЧС. В реанимации находятся двое человек, в том числе подозреваемый, недавно вышедший из психиатрической клиники.

ИСТОЧНИК KP.RU