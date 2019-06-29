В Коврове из-за хлопка газа пострадали 10 человек, двое госпитализированы

СЕГОДНЯ 08:58 2019-06-29T09:43:22+03:00

В том числе в больнице оказался мужчина, которого считают виновником случившегося

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Стали известны новые подробности о ночном ЧП в городе Коврове. Следователи и криминалисты Следственного комитета России завершили около девяти утра осмотр места происшествия в Коврове, где во время инцидента пострадали 10 человек (первоначально говорилось о трех пострадавших).

Напомним, что хлопок бытового газа произошел около полуночи в квартире третьего подъезда пятиэтажного дома № 1/2 по улице Зои Космодемьянской. Практически сразу основной версией случившегося стали рассматривать неадекватные действия жителя квартиры, который накануне выписался из специализированной клиники. В месте подводки газа к плите и водонагревательной колонке следователи СК обнаружили вырванные соединительные шланги, что и послужило причиной утечки газа, скоплению его паров в помещении и последующего хлопка.

По уточненным данным в квартире находились не трое, а двое - лишь сын и отец. Во время хлопка глава семьи погиб. До него сын выгнал свою мать из квартиры. Потом она вернулась в квартиру, пытаясь потушить пожар и получила термические ожоги. Также травмы получили двое сотрудников ковровского поисково-спасательного отряда (во время взлома квартиры снаружи) и четыре сотрудника полиции.

С тяжелыми травмами также госпитализирована пожилая женщина, проживающая на первом этаже жилого дома в квартире второго подъезда, пострадавшая в результате ударной волны от хлопка в соседней квартире.

По состоянию на утро 29 июня в реанимации местной ЦРБ находятся двое – мужчина, который по версии следствия стал виновником случившегося, и пожилая женщина (соседка).

В следственном комитете решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU