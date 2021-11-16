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Общество16 ноября 2021 6:00

Врио вице-губернатора Владимирской области задержан по подозрению во взятке

Григория Вишневского обвиняют в том, что он получил деньги от застройщика школы
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Григорий Вишневский. Фото Администрации Владимирской области.

Григорий Вишневский. Фото Администрации Владимирской области.

Во Владимирской области назревает очередное громкое коррупционное дело. По сообщению ТАСС, по делу о взятке вечером 15 ноября задержан врио вице-губернатора Григорий Вишневский.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что официально никто не комментирует эту информацию. Ни в администрации области, ни в силовых структурах говорят, что пока ничего не могут сообщить об этом. В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что к ним никаких материалов по данному делу не поступало. Ничего не могут ответить ни в ФСБ, ни в полиции, что заставляет предполагать, что расследованием, возможно, занимаются федеральные силовики.

По слухам, Григорий Вишневский задержан по подозрению в получении взятки от застройщика школы. Вот только не совсем понятно какой. Дело в том, что разные источники называют разные школы. Кто-то говорит, что все могло быть из-за срывов сроков строительства школы в Коврове, которую до сих пор не могут построить. Нынешний губернатор Александр Авдеев даже расторг контракт с подрядчиком. Также говорят о школе №46 в Коммунаре. Якобы там чиновнику застройщик предлагал взятку с условием, что за это Вишневский должен согласовать лишние этажи у школы.

В любом случае, все утверждают, что застройщик после того, как его условия не были выполнены обратился в силовые органы. И те начали расследование. При этом сам факт взяточничества по нашим сведениям соответствует периоду губернаторства Сипягина. И приходится якобы на весну этого года. Но это еще надо подтвердить.

Школа №46 в Коммунаре.

Школа №46 в Коммунаре.

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Что самое интересное, школа №46 в Коммунаре, которая сейчас фигурирует в слухах, открывалась с помпой. Это первая школа региона, построенная по новым образовательным стандартам. И чиновники говорили, что по ее образу и подобию теперь будут строить все другие школы региона. Не удивительно, в школьном бассейне здесь плавает специальный робот для очистки воды, дети могут заниматься балетом в специальном зале, а актовый зал больше похож на амфитеатр.

Сам Григорий Вишневский начал работать в администрации Владимирской области с 18 марта 2021 года. Тогда он стал временно исполняющим обязанности заместителя губернатора и эту приставку сохранил вплоть до губернаторства Александра Авдеева (нынешнего главы региона).

Григорий Вишневский курировал социальный блок.

Григорий Вишневский курировал социальный блок.

За Вишневским был закреплен социальный блок, но не весь - лишь культура, спорт, молодежная политика и образование. Также чиновник отвечал за работу госинспекции по охране объектов культурного наследия. Помимо введения школы в Коммунаре Григорий Вишневский запомнился тем, что пытался узаконить через Министерство культуры два лишних этажа у многоэтажки в исторической части города Владимира, где строго ограничена высотность жилых домов. Однако в Минкульте сделать этого не дали. В итоге, дом до сих пор не введен в строй, а владельцы квартир не могут заехать в свое жилье, так как неизвестна судьба дома.

Про Григория Вишневского известно, что он родился в 1977 году в городе Находке Приморского края. Закончил Российский Университет дружбы народов по направлению «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал на различных должностях в органах местного самоуправления, федеральных органах государственной власти, аппарате Правительства России.

КСТАТИ

Коррупционные скандалы во Владимирской области не редкость. За последние пять лет 33 регион регулярно попадал в новостные сводки с уголовными делами на чиновников самого высокого уровня. Так, в 2017 году уголовные дела были заведены сразу на двух вице-губернаторов из команды Светланы Орловой – Елену Мазанько и Дмитрия Хвостова. Возникали коррупционные скандалы и в команде недавнего губернатора Владимира Сипягина. Так до сих пор расследуется дело по статье «ограничение конкуренции» (статья 178 УК РФ) в отношении вице-губернатора Романа Годунина. 25 мая этого года в его кабинете провели обыски сотрудники регионального Следкома (читать далее).

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