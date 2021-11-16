Врио вице-губернатора Владимирской области задержан по подозрению во взятке

Григорий Вишневский. Фото Администрации Владимирской области.

Во Владимирской области назревает очередное громкое коррупционное дело. По сообщению ТАСС, по делу о взятке вечером 15 ноября задержан врио вице-губернатора Григорий Вишневский.

Парадоксальность ситуации заключается в том, что официально никто не комментирует эту информацию. Ни в администрации области, ни в силовых структурах говорят, что пока ничего не могут сообщить об этом. В региональном управлении Следственного комитета РФ сообщили, что к ним никаких материалов по данному делу не поступало. Ничего не могут ответить ни в ФСБ, ни в полиции, что заставляет предполагать, что расследованием, возможно, занимаются федеральные силовики.

По слухам, Григорий Вишневский задержан по подозрению в получении взятки от застройщика школы. Вот только не совсем понятно какой. Дело в том, что разные источники называют разные школы. Кто-то говорит, что все могло быть из-за срывов сроков строительства школы в Коврове, которую до сих пор не могут построить. Нынешний губернатор Александр Авдеев даже расторг контракт с подрядчиком. Также говорят о школе №46 в Коммунаре. Якобы там чиновнику застройщик предлагал взятку с условием, что за это Вишневский должен согласовать лишние этажи у школы.

В любом случае, все утверждают, что застройщик после того, как его условия не были выполнены обратился в силовые органы. И те начали расследование. При этом сам факт взяточничества по нашим сведениям соответствует периоду губернаторства Сипягина. И приходится якобы на весну этого года. Но это еще надо подтвердить.

Школа №46 в Коммунаре. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Что самое интересное, школа №46 в Коммунаре, которая сейчас фигурирует в слухах, открывалась с помпой. Это первая школа региона, построенная по новым образовательным стандартам. И чиновники говорили, что по ее образу и подобию теперь будут строить все другие школы региона. Не удивительно, в школьном бассейне здесь плавает специальный робот для очистки воды, дети могут заниматься балетом в специальном зале, а актовый зал больше похож на амфитеатр.

Сам Григорий Вишневский начал работать в администрации Владимирской области с 18 марта 2021 года. Тогда он стал временно исполняющим обязанности заместителя губернатора и эту приставку сохранил вплоть до губернаторства Александра Авдеева (нынешнего главы региона).

Григорий Вишневский курировал социальный блок.

За Вишневским был закреплен социальный блок, но не весь - лишь культура, спорт, молодежная политика и образование. Также чиновник отвечал за работу госинспекции по охране объектов культурного наследия. Помимо введения школы в Коммунаре Григорий Вишневский запомнился тем, что пытался узаконить через Министерство культуры два лишних этажа у многоэтажки в исторической части города Владимира, где строго ограничена высотность жилых домов. Однако в Минкульте сделать этого не дали. В итоге, дом до сих пор не введен в строй, а владельцы квартир не могут заехать в свое жилье, так как неизвестна судьба дома.

Про Григория Вишневского известно, что он родился в 1977 году в городе Находке Приморского края. Закончил Российский Университет дружбы народов по направлению «юриспруденция» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление». Работал на различных должностях в органах местного самоуправления, федеральных органах государственной власти, аппарате Правительства России.

КСТАТИ

Коррупционные скандалы во Владимирской области не редкость. За последние пять лет 33 регион регулярно попадал в новостные сводки с уголовными делами на чиновников самого высокого уровня. Так, в 2017 году уголовные дела были заведены сразу на двух вице-губернаторов из команды Светланы Орловой – Елену Мазанько и Дмитрия Хвостова. Возникали коррупционные скандалы и в команде недавнего губернатора Владимира Сипягина. Так до сих пор расследуется дело по статье «ограничение конкуренции» (статья 178 УК РФ) в отношении вице-губернатора Романа Годунина. 25 мая этого года в его кабинете провели обыски сотрудники регионального Следкома (читать далее).