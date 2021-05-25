На вице-губернатора Владимирской области заведено уголовное дело

Еще в выходные Роман Годунин участвовал в акции "Русский лес" с байкерами из клуба "Ночные волки". Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На вице-губернатора Романа Годунина, курирующего в администрации Владимирской области вопросы развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, заведено уголовное дело, сообщают наши источники в правоохранительных органах. Официально Следком пока не комментирует ситуацию вокруг чиновника, но по нашим данным речь идет о статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Наши источники в администрации Владимирской области сообщают, что 25 мая в кабинет к вице-губернатору Роману Годунину пришли представители Следственного комитета. При этом Роман Годунин перед этим проводил совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду. Команда Годунина говорит, что в этот момент их никто не беспокоил, и совещание спокойно закончилось. После этого, где-то в районе трех часов дня в кабинете у высокопоставленного чиновника начался обыск. При этом пока речь об аресте не идет. По слухам, все может ограничиться подпиской о невыезде.

Обыски в кабинете Романа Годунина скорее всего связаны с уголовным делом в отношении 36-летнего гендиректора «ДСУ-3» Романа Головина, которого подозревают в ограничении конкуренции на аукционе по строительству Рпенского проезда (п. «в», ч. 2, ст. 178 УК РФ). Дело это было заведено в последних числах марта 2021 года.

По данным Следкома, в октябре 2020 года управление архитектуры и строительства города Владимира через департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, разместило на сайте Госзакупок конкурсную документацию на строительство автомобильной дороги «Рпенский проезд» во Владимире. Дорога эта крупная, стоит немаленьких денег (более двух миллиардов рублей). Понадобились федеральные средства.

Ради получения лакомого куска, как утверждают следователи, генеральный директор ГУП «ДСУ-3» заключил с руководством фирмы-конкурента картельное соглашение, которое запрещено антимонопольным законодательством. Согласно данному соглашению ГУП «ДСУ-3» и конкурирующая фирма вдвоем участвуют в электронном аукционе, при этом не снижают начальную (максимальную) цену контракта. Тогда аукцион признается несостоявшимся, и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая. Взамен второй участник торгов якобы должен был получить по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту.

Сейчас следователи предполагают, что к данному соглашению мог иметь отношение вице-губернатор Роман Годунин.

Напомним, что Роман Годунин со 2 апреля 2020 года был назначен временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Владимирской области. Депутаты местного Заксобрания утвердили его в должности в феврале текущего года. Сам Роман Годунин родился 1977 году во Владимире. Закончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности «юриспруденция» и Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «финансы и кредит». Является кандидатом юридических наук. В 1995–2003 годах он служил в органах внутренних дел, затем работал до 2019 года на руководящих должностях в акционерном обществе «Владимирские коммунальные системы». До назначения на должность вице-губернатора Роман Годунин был коммерческим директором ООО «Владимиртеплогаз».

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В администрации губернатора Владимира Сипягина это, возможно, первое коррупционное дело. А вот при прежнем губернаторе Светлане Орловой чиновники становились фигурантами уголовных дел неоднократно. Например, вице-губернатор Дмитрий Хвостов обвинялся во взятках (читать далее)