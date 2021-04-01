Во Владимире завели уголовное дело в связи со строительством Рпенского проезда

Следственный комитет РФ по Владимирской области совместно с УФСБ региона возбудило уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина. Его подозревают в заключении с конкурентом по конкурсу картельного соглашения, запрещённого антимонопольным законодательством. Пикантность дела в том, что оно связано со строительством Рпенского проезда, которое только началось.

В 2020 году департаментом имущественных и земельных отношений был запущен конкурс на строительство Рпенского проезда. Согласно размещенной документации начальная (максимальная) цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи 160 рублей. В конкурсе принимало участие две организации, в том числе ДСУ-3. По версии следствия, Роман Головин ради победы в аукционе заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение о том, что обе фирмы не снижают начальную цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая (ДСУ-3). Взамен второй участник торгов получал по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту.