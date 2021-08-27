Бывшего директора ДИЗО Елену Мазанько посадили на 8,5 лет

Елена Мазанько так и не признала вины Фото: Алексей СУХОВ

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя губернатора Светланы Орловой, директора департамента имущественных и земельных отношений Елены Мазанько, обвиняемой в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. Ее приговорили к 8,5 годам в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 8 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных полномочий на 2,5 года.

Как установил суд, в 2014 году областная администрация заказала двум кемеровским компаниям ремонт зала совещаний и оснащение его оборудованием и мебелью. За это фирмам заплатили в сумме более 73 миллионов рублей, при этом сама стоимость контрактов была завышена на 7 миллионов.

Елена Мазанько получила взятку более 3 миллионов рублей. Кроме того, ее обвиняют в том, что она давала прямое указание подчиненным помогать кемеровским бизнесменам в подготовке конкурсной документации.

Свою вину Мазанько не признала. Суд конфисковал у нее сумму взятки в 3 миллиона рублей.

Кемеровские бизнесмены вину признали полностью. Им назначили условное наказание в виде 7,5 лет каждому с испытательным сроком 3 года и штрафом.

Приговор в законную силу не вступил.