На дне бассейна обновленной школы №46 в Коммунаре ползает робот

Общий вид на школу. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В День знаний во Владимире среди множества школ особый интерес вызвала школа №46 в Коммунаре, ведь ее строили с помпой, убеждая, что теперь это будет образец для всех остальных будущих учреждений среднего образования.

29 кружков

Новый учебный год здесь начался с линейки – школа приняла шесть первых классов. А после символического первого звонка ребята и их учителя разошлись по классам поистине огромного здания.

Директор школы №46 Евгений Алексеенко тут же повел взрослых гостей из числа руководства города и журналистов на большую экскурсию. Точно такую же он проводил ранней весной, когда стояли морозы, а внутри еще не было ничего, кроме голых стен. Теперь же коридоры стали белыми и светлыми, классы — теплыми и уютными. Пока первоклашки только осваиваются в новых для них условиях, более старшие ребята разошлись по многочисленным кружкам и секциям. Пока они открылись только в «демо режиме», но директор обещает, что уже к октябрю кружки выйдут на «проектную мощность».

- Всего у нас 29 различных направлений дополнительного образования — патриотическое, интеллектуальное, спортивное и множество прочих, - рассказывает по дороге Евгений Алексеенко. - Сам учебный процесс стартует у нас 2 сентября, а дополнительные занятия полноценно начнутся к 1 октября — пока педагогам надо отобрать ребят, посмотреть, прослушать.

От кофе до библиотеки

А заниматься тут есть где. За первой же распахнутой дверью третьего этажа оказались молодые люди и девушки, активно собирающие что-то из конструктора. По словам директора, это нечто вроде собственного «Кванториума».

Урок технологии с использованием кофе. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А буквально через пару коридоров можно почувствовать кофейный аромат. Оказывается, тянется он из кабинета технологий — так теперь называют уроки труда. Здесь есть собственная кухня, швейные машинки, а сейчас девочки создают некие художественные композиции, при этом частично вместо краски используя гранулы растворимого кофе — отсюда и запах.

Евгений Геннадьевич зовет в библиотеку. По пути заглядываем в кабинет хореографии — здесь девушки под началом опытного педагога оттачивают мастерство балета. Правда, кабинетом помещение называется весьма условно — это большая полноценная студия с зеркалами, поручнями и прочей атрибутикой. Библиотека же встречает многочисленными, но почти пустыми полками.

- На самом деле у нас два помещения библиотеки, и здесь хранится именно учебная литература. Но учебники мы ребятам раздали еще в четверг-пятницу, - объясняет Алексеенко. - А здесь остались или вторые части учебников, или книги по тем предметам, что еще не начались. Но стеллажей много, и в мае они будут забиты битком.

Размерам этой библиотеки может позавидовать любая городская и даже областная библиотечная система — вряд ли подобную можно найти хоть в одной школе Владимирской области.

Обитатель «лягушатника»

Следующая точка маршрута — спортивный зал, а по дороге забегаем в шахматную секцию. Здесь задумчивые малыши играют на клетчатых досках. Даже полы здесь сделаны в клетку. А занимается с ребятами мастер спорта по шахматам, педагог с десятилетним опытом работы. Так что скоро тут будут и свои молодые шахматисты.

Спортзал. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Наконец, добираемся до спортзала — он настолько огромен, что в нем легко могут поместиться три-четыре «стандартных». Здесь ребята уже играют в футбол и другие игры с мячом. Кстати, помимо мяча, здесь же скоро начнутся занятия по греко-римской борьбе.

Очередной точкой экскурсии стал бассейн. Здесь их два — мелкий «лягушатник» и большой для плавания на скорость. По словам директора, это не просто искусственное сооружение для купания, а настоящая «умная система».

Бассейн большой. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- У нас очень современная система очистки воды, включая ультрафиолет и несколько ступеней фильтрации. Но самое прекрасное и уникальное здесь то, что благодаря электронике система работает совершенно автономно: чистку осуществляет автомат в круглосуточном режиме, он же наблюдает, сколько нужно добавить воды, чтобы поддерживался уровень. Возле бассейна не нужно постоянно находиться, хотя у нас есть специалист, который за ним следит, - не без гордости рассказывает Евгений Алексеенко и показывает куда-то в глубину «лягушатника».

Там на дне возится некое черное «существо», которое ползает из угла в угол и из конца в конец. Оказывается, это специальный робот для очистки.

Робот в бассейне. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Одну ночь он работает в одном бассейне, другую – в другом. Видите, тут вода слегка желтая, а там — голубая. А через два часа и тут вода станет такой же голубой, - кивает директор на робота.

В каморке что за актовым залом

Еще одно удивительное место в школе №46 — актовый зал. Сам директор зовет его «сердцем» учебного заведения. Актовый зал выполнен в виде крупного амфитеатра с мягкими сиденьями и большой сценой. По задумке, он не только послужит школьникам, но и станет чем-то вроде дворца культуры для всего Коммунара.

Актовый зал. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А к следующей весне на этой сцене должен выступить собственный вокально-инструментальный ансамбль. Сейчас его формирует один из увлекающихся педагогов.

- Мы купили ударную установку и гитары, а еще у нас имеется электронный рояль, - говорит Алексеенко. - Когда я сказал, что нужно организовать ВИА, педагог «загорелся» и пообещал, что к 8 марта они дадут концерт — такую им поставили задачу.

Столовая. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Ну, и не забудем про столовую. По размерам она не уступает спортзалу и библиотеке. Тут расставлены несколько десятков столов, а повара на раздаче подают то, что указано в меню. По словам Евгения Алексеенко, карманные деньги тут ребятам вряд ли потребуются, так как оплачивать обеды будут через онлайн-систему по карточкам, которые синхронизируют с теми, что ребята прикладывают к турникетам на входе.

В заключение Евгений Алексеенко уточнил, что всего в новое здание его школы 1 сентября пришли учиться 1254 ученика, однако, по словам директора, в будущем это число может вырасти до 1500 ребят. Также в этом году сюда пришли на работу 17 новых педагогов, из которых 11 человек устроились на вновь открытые ставки.