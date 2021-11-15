Во Владимирской области поселилось семейство бурых медведей

Фото дирекции ООПТ Владимирской области.

Существует немало свидетельств о встречах с бурым хозяином леса на просторах Владимирской области. Медведей видели и в Меленковском, и в Гусь-Хрустальном, и в Киржачском районе, но чаще всего их встречали в Гороховецком и Вязниковском районах, где расположен Клязьминско-Лухский заказник.

Однако всякий раз путники сталкивались со взрослыми особями, а специалисты утверждали, что в подавляющем большинстве случаев мишки приходили к нам из соседних областей.

Надо сказать, что один косолапый уже три года подряд выходил «позировать» перед фотоловушками областной дирекции особо охраняемых природных территорий. Делал он это в Клязьминско-Лухском заказнике, причем в последний раз «выход» состоялся буквально в середине октября. Охотоведы и сотрудники дирекции ООПТ говорили, что этот медведь может быть единственным косолапым обитателем здешних лесов, однако специалистов ожидал настоящий сюрприз, когда на днях фотоловушки Клязьминско-Лухского заповедника запечатлели сразу двух медвежат! Причем «попались» они неподалеку от того места, куда выходил их взрослый сородич.

- Это были молодые медведи, скорее всего — прошлогодки, - рассказывает ведущий эксперт региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий Максим Сергеев. - Сейчас уже можно говорить о том, что на северо-востоке области, в Вязниковском и Гороховецком районах, появилась постоянная семья — медведь, медведица и медвежата.

При этом специалисты не исключают, что мишек может быть еще больше — не исключено, что они размножаются не первый год, и теперь в местных лесах обитают мишки разных возрастов.

- Местные жители давно уже сообщали нам о встречах с медвежатами, но мы делили эти сообщения надвое. Однако сейчас мы имеем серьезное подтверждение в виде снимков с фотоловушки, - объясняет Сергеев. - И если некоторое время назад действительно считалось, что к нам заходят лишь некоторые особи из других регионов, то теперь с уверенностью можно сказать, что у нас хотя бы на некоторых территориях медведь живет постоянно, - резюмировал Максим Сергеев.

Кстати, исследователь и сам в нынешнем году встретил мишку.

- Это произошло в Гороховецком районе на болотах, где растет голубика. Медведь среднего возраста размером с крупную собаку кормился в голубичнике, - рассказал Максим Сергеев. Агрессивных намерений косолапый не выразил — увидев человека, он тут же бросился наутек и был таков.

Очень скоро мишки впадут в зимнюю спячку — по словам специалистов, это должно произойти в ближайшее время, так как наступили холода и пошел снег. Так что в текущем году, скорее всего, косолапых в регионе больше не встретят.

КСТАТИ

Если вы во время прогулки по лесу случайно повстречаете медведя, не спешите хвататься за палки и пытаться его напугать, как советуют некоторые «естествоиспытатели».

- Следует остановиться и спокойно стоять. Когда медведь заметит человека, он уйдет сам, - объясняет Максим Сергеев. - Чаще всего медведи убегают сразу же, так как сами боятся людей. Хватать палки никакого смысла нет, и тем более не нужно бегать и кричать — нужно просто проявлять спокойствие и ждать.

При этом специалисты настоятельно советуют ни в коем случае не приближаться к медвежатам, так как рядом может оказаться их мать.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Теперь не только следы на снегу помогают егерям и охотоведам «читать» лес, но и современные фотоловушки — нередко на них попадаются те звери, о существовании которых специалисты могут лишь догадываться. Минувшая зима дала возможность специалистам узнать, кто из животных живет во Владимирской области (читать далее)