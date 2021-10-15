В Клязьминско-Лухском заказнике в фотоловушку попался медведь

фото со страницы Дирекции ООПТ ВКонтакте

Третий год подряд в Клязьминско-Лухском заказнике на кадры попадается бурый медведь.

Несколько дней назад специалисты дирекции особо охраняемых территорий получили снимки с одной из фотоловушек заказника. Взрослый медведь в вечернее время степенно прогуливается по своим владениям.

- Примечательно, что его запечатлели в том же самом месте, что и в апреле прошлого года, когда он гнался за добычей – молодым лосем. Но совсем скоро, с наступлением холодов медведь спокойно уляжется в свою уютную берлогу, и будет отдыхать до весны.