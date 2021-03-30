Во владимирских лесах американская норка вытеснила европейскую

Американская норка.

Нынешняя зима дала им возможность «прочитать» лес по снегу и выяснить, кто из его обитателей стал редким гостем, кто, наоборот, зачастил, а кто и вовсе впервые появился в чащах Владимирской области.

Здесь волки не живут

Впрочем, теперь не только следы на снегу помогают егерям и охотоведам «читать» лес, но и современные фотоловушки — нередко на них попадаются те звери, о существовании которых специалисты могут лишь догадываться.

Как рассказала пресс-секретарь Национального парка «Мещера» Татьяна Маркова, на их территориях по-прежнему обитают лоси, кабаны, лисицы, а также рыси, зубры, бобры и зайцы. Однако чаще всего местные жители спорят о том, водятся ли в мещерских лесах волки?

- Могу сказать, что за последние три года по результатам учетов волков в «Мещере» нет. Дело в том, что волк, как и лисица, относятся к тем видам, численность которых особенно тщательно регулируется. Это связано как с заболеваниями, переносимыми этими животными, так и с той угрозой, которую они могут представлять для других обитателей особо охраняемой природной территории. Во время эпидемий и в случае, когда численность этих хищников превышает предельно допустимую, сотрудниками национального парка с официального разрешения Министерства природных ресурсов и экологии РФ проводятся мероприятия по регулированию их численности, - объяснила Татьяна Маркова.

Волки.

Зато на территории Владимирской Мещёры водятся как минимум шесть рысей, иногда с Рязанской части заповедника к нам заходят пятнистые олени. А еще в регионе стало больше животных, любящих болотистую местность. Это связано с тем, что в нацпарке восстанавливают осушенные болотные массивы. Сегодня все эти участки подтоплены, уровень воды в них регулируется. Вот и потянулись к нам травоядные, околоводные животные и водоплавающие птицы. А вслед за ними – хищники.

Кстати, во многом вернуть жизнь болотам сотрудникам «Мещеры» помогли бобры. Их тут называют не иначе, как «внештатными сотрудниками».

Бобр.

- В первые годы подтоплений, когда все было ограничено по финансам, и сотрудникам самим приходилось строить перемычки на болотах, чтобы удерживать воду, нам на помощь пришли именно бобры — как только они слышали, что где-то на перемычках появлялась протечка, тут же оперативно ее заделывали, - говорит Татьяна Маркова.

А вот кабанов, которых в былые годы водилось столько, что редкая лесная поляна не была ими изрыта, наоборот стало меньше.

- Это связано с заболеваемостью африканской чумой свиней, которая была одно время, но теперь поголовье кабана восстанавливается. По данным прошлогоднего учёта его численность приближается к 400 особей, - рассказала Татьяна Маркова.

Зубры, давно ставшие «визитной карточкой» мещерских лесов, вопреки слухам, живут и здравствуют, то и дело, принося приплод. Так, в вольерном комплексе нацпарка близ деревни Савинская живут шесть зубров — самец, четыре самки и телёнок, а в мае ожидают пополнение в семействе. Для них отгорожено 23 гектара леса, и туристы охотно ездят на них смотреть. А ведь еще в Муромском заказнике безо всяких ограждений бродят более 100 зубров.

Зубры.

Норка в фотоловушке

В свою очередь в Дирекции особо охраняемых природных территорий уточнили, что зимние маршрутные учеты каждый год проводят по трем заказинкам — Меленковскому, Давыдовскому и Клязьминско-Лухскому. Из живности сотрудникам заказников в этот раз встретились уже «традиционные» лось и кабан, зайцы, лисы и зубры. Из «эксклюзивных» зверей, обитающих на заповедных территориях, можно выделить медведя. Встречают медведей в лесах Вязниковского и Гороховецкого районов.

Если бобрами и лосями никого уже не удивишь, то самым неожиданным зверем, попавшим под прицел фотоловушки, стала американская норка.

- Раньше мы лишь по следам наблюдали ее присутствие, но визуальных подтверждений не имелось. Теперь же благодаря видеофиксации удалось ее идентифицировать. Так что это подтвердило наблюдения наших сотрудников, что американская норка вытесняет из наших лесов европейскую, - поделился Лев Турышкин, руководитель Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области.

Для наших краев раньше были характерны именно европейские норки, но в 50-е годы прошлого века их американских сородичей стали разводить на фермах для пушной промышленности, и зверьки повадились убегать. Почему-то «американцы» оказались более живучими, и теперь почти вытеснили своих братьев-европейцев.

На огороженных территориях нацпарка "Мещера" растет лосенок Лелик.

Что касается рысей, то их в заказниках мало - «по пальцам одной руки сосчитать» - говорят специалисты: пара живет в Клязьминско-Лухском заказнике, еще одну встретили в Меленковском. Впрочем, есть основания полагать, что на самом деле рысей больше — просто не попадаются. Зато, супротив «Мещеры», в здешних лесах бродят волки.

- Они встречаются чаще всего в Клязьминско-Лухском заказнике. Уже не первый год мы наблюдаем по следам и с помощью фотоловушек несколько групп волков по четыре-пять особей. Всего в заказнике, по нашим подсчетам, сейчас живет восемь серых хищников. Наблюдаем мы их круглогодично, но они очень осторожны, и воочию их не увидишь, - говорит Лев Турышкин.

Птицы с Каспийского моря

Не менее богаты владимирские леса и крылатыми обитателями. Ведущий эксперт Дирекции ООПТ, орнитолог Максим Сергеев готов говорить о них часами. Оказывается, во владимирских лесах можно встретить таких птиц, которых многие раньше видели только на картинках. Одних сов при желании встретишь несколько видов.

- С окончанием зимы началась активность сов — самцы начали по ночам кричать, обозначая тем самым свою территорию, привлекая самок и отгоняя соперников того же вида — они разбиваются на пары и охраняют участки, на которых в скором времени будут гнездиться, — объясняет Максим Сергеев.

В Клязьминско-Лухском заказнике замечена краснокнижная бородатая неясыть, а ещё имеются менее редкие виды — серая неясыть и длиннохвостая неясыть. Все они сейчас активно токуют.

На самом деле, чтобы встретить редкую птицу, вовсе не обязательно ехать в вязниковскую глушь. К примеру, под Владимиром на территории лесного парка «Дружба» в последние годы можно заметить среднего пестрого дятла — этот вид также занесен в Красную книгу Владимирской области. Раньше средний дятел в наших лесах не обитал и, очевидно, прилетел к нам из Московской или Рязанской области.

Осоед также относится к не самым часто встречающимся в регионе птицам.

А еще в окрестностях областного центра можно увидеть серых цапель, которые буквально на днях прилетели с южных зимовок. Цапли вьют на деревьях гнёзда наподобие грачиных, но значительно крупнее. Всего на территории области цапли заселяются несколькими колониями.

- Есть среди них большая белая цапля — это редкий вид, который появился у нас сравнительно недавно. Возможно, она расселяется по Волге с Каспийского моря. Белая цапля занесена в приложение к Красной книге Владимирской области, - объясняет Максим Сергеев.

По словам орнитолога, в последние годы в наших краях вообще стало больше южных птиц. Например, все чаще появляется золотистая щурка, а в 2020 году были зарегистрированы такие птицы, как индийская камышовка и орел-могильник — этот обитатель степей вовсе не характерен для нашего региона, и ученые связывают его появление с изменением климата в более мягкую сторону.

Удар по кобчику

Увы, есть пернатые, количество которых во Владимирской области, напротив, сокращается. Чаще всего это связано с тем, что человек проникает все глубже в дикую природу, а многие птицы не выносят соседства с людьми.

- Например, чернозобая гагара именно поэтому стала у нас очень редким видом — фактически на грани исчезновения, - резюмирует Максим Сергеев.

В последние годы совсем пропал в наших лугах дубровник — птичка из семейства овсянок. Почти полное его исчезновение специалисты связывают с тем, что дубровник летает на зиму в Китай, где его используют в пищу.

- Также можно привести в качестве примера обыкновенную горлицу, которая была массовым видом, а теперь их численность сокращается, причем никто не может понять почему, - объясняют орнитологи.

Еще одним редким обитателем наших краев стал кобчик — мелкий сокол, который живет на открытых пространствах и питается крупными насекомыми и грызунами. Во Владимирской области кобчиков пока еще можно встретить во Владимирском и Муромском опольях, но и этот вид по неизвестной пока орнитологам причине сокращается. В 2021 году Союз охраны птиц России даже объявил кобчика птицей года, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам этого вида.

Существуют и такие виды пернатых, которые вовсе вымерли на территории нашего региона. Примером тому может послужить белая куропатка, которая в начале XX века была во Владимирской губернии массовым видом, распространенным почти повсюду.

- Но к концу XX века она практически исчезла, а за последние 20 лет белую куропатку у нас никто не находил, - констатировал Максим Сергеев.