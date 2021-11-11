Во Владимире умер младенец, которого просил вылечить министр Мурашко

Ребенок находился на искусственной вентиляции легких. Фото: Виктория СУХОВА

Владимирские врачи не смогли помочь новорожденному, заразившемуся коронавирусом от мамы и судьбой которого заинтересовался во время визита во Владимирскую область министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Медики лечили младенца вместе со своими московскими коллегами, консультировавшими их на расстоянии. Как рассказал директор владимирского облздрава Константин Баранов, речь о переводе малыша в столицу не шла: во-первых, поездка могла ухудшить его состояние, а во-вторых, он «и во Владимире получал всю необходимую помощь». К сожалению, принятые меры не помогли: через десять дней ребенок скончался.

- Мы провели тщательную проверку, медицинская помощь была оказана по протоколам. Младенец родился глубоко недоношенным, - отметил Константин Баранов – Тем не менее, будет собрана расширенная комиссия по рассмотрению летальных исходов. Рассмотрим и этот случай, но, еще раз повторю, медики сделали все возможное и невозможное.

Напомним, что о болезни младенца стало известно 30 октября, когда во Владимир с рабочим визитом приехал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Ребенок, которому к тому моменту исполнилось три дня, заболел коронавирусом, заразившись от мамы. Младенцу потребовалась искусственная вентиляция легких. Именно Михаил Мурашко подключил к лечению специалистов федерального консультативного центра, которые и помогали в течение недели в лечении новорожденного. Также изначально министр предполагал, что удастся отправить младенца в Москву, но не сложилось.

Вообще, в четвертую волну, по данным владимирского облздрава, во Владимирской области коронавирусом стали активнее болеть дети. Среди них есть дети до года, кому требуется госпитализация. На начало октября в инфекционной больнице Владимира находились на лечении четверо детей с коронавирусом, все были в тяжелом состоянии. Кстати, 30 октября Михаил Мурашко отметил, что беременные в эту волну тоже болеют, причем тяжело.

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