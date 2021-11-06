Прокуратура проверит, как оказали помощь владимирской роженице, в которой врачи оставили иголку

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по информации в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи роженице.

По предварительной информации, в конце октября в перинатальный центр Владимира поступила 19-летняя девушка, планово родившая там ребенка, у которой впоследствии начались осложнения со здоровьем.

Как рассказывают в соцсетях, девушке должны были сделать кесарево. Сделали эпидуральную анестезию и ушли, оставив ее одну на 40 минут. Когда выяснилось, что уже показалась головка малыша, врачи начали срочно принимать меры. Пришлось сделать надрез. Однако о том, что нужно обрабатывать швы, медсестрам не сказали. В результате швы начали расходиться, появилось воспаление, которое перешло в матку.

Пришлось все делать заново, в результате чего врачи обнаружили в ране иголку! Сейчас здоровью девушки и ребенка ничего не угрожает, они уже находятся дома.

В прокуратуре выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают медицинский персонал, саму роженицу, исследуют необходимые медицинские документы. Будет дана оценка соблюдению законодательства об основах охраны здоровья граждан. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора области.