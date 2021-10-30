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Здоровье30 октября 2021 18:19

Во Владимирской области трехдневный младенец с коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких

В областной столице региона четыре ребенка с коронавирусом в тяжёлом состоянии
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Во Владимире малыш, коиорому исполнилось три дня, заболел коронавирусом, заразившись от мамы. Младенцу потребовалась искусственная вентиляция легких. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, побывавший 30 октября с рабочим визитом во Владимирской области, специалисты федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного. Сейчас решается вопрос либо о переводе малыша с мамой в другую больницу, либо о приезде специалистов центра во Владимир.

Как ранее отмечали в облздраве, в регионе растет число детей, заболевших коронавирусом, среди них есть дети до года, кому требуется госпитализация. Сейчас в инфекционной больнице лежат четверо детей с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Необходимые лекарства для лечения имеются.

Кстати, как отметил Михаил Мурашко, беременные в эту волну тоже болеют, причем тяжело, в том числе и во Владимире.