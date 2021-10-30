Во Владимирской области трехдневный младенец с коронавирусом находится на искусственной вентиляции легких

Во Владимире малыш, коиорому исполнилось три дня, заболел коронавирусом, заразившись от мамы. Младенцу потребовалась искусственная вентиляция легких. Как рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, побывавший 30 октября с рабочим визитом во Владимирской области, специалисты федерального консультативного центра помогают в лечении новорожденного. Сейчас решается вопрос либо о переводе малыша с мамой в другую больницу, либо о приезде специалистов центра во Владимир.

Как ранее отмечали в облздраве, в регионе растет число детей, заболевших коронавирусом, среди них есть дети до года, кому требуется госпитализация. Сейчас в инфекционной больнице лежат четверо детей с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии. Необходимые лекарства для лечения имеются.

Кстати, как отметил Михаил Мурашко, беременные в эту волну тоже болеют, причем тяжело, в том числе и во Владимире.