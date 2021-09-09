В школах Владимирской области текучка педагогов из-за пенсионного возраста

Многие учителя в Александровском районе пенсионного и предпенсионного возраста. Фото: Андрей ТАНАЕВ

Все началось с публикации в одной из местных районных газет. Причем в СМИ говорили, что 60 учителей подались ради спокойной и доходной жизни в Москву и Московскую область. А в итоге, в Александровском районе, что граничит с Подмосковьем, натурально некому учить детей.

Однако выяснилось, что проблему сильно раздули. Оказалось, что среди ушедших 60 человек были не только педагоги, но и воспитатели, младший и обслуживающий персонал школ и детских садов. А это уже не так много среди двух тысяч работников системы образования в этом районе.

- Педагоги у нас уходят из школ каждый год. Одни — по состоянию здоровья, другие — на пенсию, третьи переезжают в другие города. И это нормальная ситуация. А второй год подряд уход учителей связан с тем, что больше трети состава у нас пенсионеры, и им нужен перерасчет пенсии. То есть они уходят на три месяца для того, чтобы 1 сентября вновь вернуться в учреждения на свои же места, - рассказала Ирина Сергеева, начальник управления образования администрации Александровского района.

Школа №3 в городе Александрове имела больше всего кадровых проблем.

Впрочем, это не означает, что проблемы с кадрами нет совсем. Искать педагогов приходится постоянно. Многим специалистам приходится работать с перегрузкой — на двух ставках. Также школы привлекают студентов последних курсов, например из Юрьев-Польского педагогического колледжа.

В управлении образования признаются, что удержать учителей в школах не так-то просто. Условия не такие сказочные, как в Москве. Педагоги на две ставки с высшей категорией в среднем получают 32 тысячи рублей. Это 36 часов в неделю. А вот учителя, еще не имеющие категории, могут рассчитывать лишь на 11 тысяч рублей! Неудивительно, что опытные педагоги стремятся уехать в Москву.

- Электрички до Москвы ходят каждый час, ехать недолго. В Московской области зарплаты от 50 до 70 тысяч рублей, за год набегает почти миллион рублей, кроме того, там предоставляют жилье. Но некоторые все же возвращаются обратно по семейным обстоятельствам, - констатирует Ирина Сергеева.

Сейчас в школах района не хватает около 20 педагогов — учителей начальных классов, физкультуры, иностранного языка и других.

КОНКРЕТНО

Средняя общеобразовательная школа №3 возьмет учителя начальных классов, учителя математики, биологии, английского языка, физкультуры.

Школа №10 Струнино: учитель английского языка и русского языка и литературы

Школа №13 Александров: учитель начальных классов, учитель математики, физкультуры.

Андреевская средняя общеобразовательная школа №30: учитель химии 8-11 классов

Арсаковская основная общеобразовательная школа № 31: учитель математики, информатики.

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