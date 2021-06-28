Из-за коронавируса во Владимирской области бывшие педагоги стали возвращаться в школы

. Фото: Евгения ГУСЕВА

В регионе активно возводят новые школы. В прошлом году построили школу в Гусь-Хрустальном районе, в этом планируют к 1 сентября открыть школы в Камешково, Коврове и Коммунаре во Владимире. Кстати, по словам директора департамента образования Ольги Беляевой, школы выполнены действительно качественно, и московская комиссия была поражена фасадом камешковской школы и ее наполнением. В целом за два минувших года в регионе возвели три школы на 1682 места, но это не помогло избавиться от второй смены – в 2020 году еще больше школьников перевели на нее в связи с введенными ограничениями. Но власти надеются, что в ближайшие годы все же удастся избавиться от второй смены. Для этого уже сейчас в Коврове начали строительство еще одной школы на 100 мест, а во Владимире до 2025 года планируют возвести три школы – на Факеле, в микрорайонах Юрьевце и Сновицы-Веризино, а также новые корпуса школы в Покрове.

Правда, проблема с помещениями - не единственная сложность: в новых красивых школах некому работать. В области не хватает учителей, как отметили в департаменте образования, учителя математики работают с огромной перегрузкой, этим объясняются и не самые блестящие результаты сдачи ОГЭ в регионе. Также особые трудности с учителями начальной школы, русского и иностранных языков. На конец учебного года в регионе не хватает 600 учителей. Закрыть их дефицит планируют с помощью молодых кадров – выпускников вузов и колледжей. Кстати, пандемия на отток педагогов не повлияла – традиционно к 1 сентября в регионе ищут 550-600 новых учителей. Наоборот, из-за эпидемии коронавируса в школы стали возвращаться педагоги. Не работавшие в школах несколько лет. Кто-то работал в частном секторе, но после закрытия компании из-за трудностей в пандемию, решил вернуться к прежней профессии, кто-то пришел, потому что дети выросли.

- Многие мамы с педагогическим образованием сначала работают в детских садах, пока туда ходят дети, а когда они подрастают – переходят с ним в школу, я знаю много таких случаев, – рассказала Ольга Беляева. – Даже при 24-часовой нагрузке с классным руководством у учителя есть возможность получить нормальную зарплату. Средняя зарплата учителей в регионе – 34 тысячи рублей.

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Во Владимире в этом году планируют построить два детских сада на 108 мест каждый – их возведут в микрорайоне Коммунар и на улице Тихонравова, где активно возводят новые многоэтажки и много детей. Предполагается, что в новые садики, которые откроют до конца года, придут малыши до 3 лет. Сейчас Владимир остается единственным муниципалитетом в регионе, где сохраняется очередь в детские сады. Правда, на 1 июня в актуальной очереди стояло всего три ребенка.