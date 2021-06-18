Ищут учителей и воспитателей: во Владимире готовятся к новому учебному году

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Руководствуясь народной мудростью, к началу следующего учебного года управление образования города Владимира начало готовиться в июне, опубликовав список вакансий образовательных учреждений города Владимира на 2021-2022 учебный год. Как отмечают чиновники от образования, нужны «люди ответственные, целостные, интеллигентные, увлеченные, те, которым можно доверить самое дорогое – детей».

Кто меня научит?

Вакансии есть в большинстве городских школ, всего их более сотни, причем чаще всего педагогам готовы предложить не одну ставку, а больше. Не хватает учителей практически по всем предметам, в дефиците как математики, так и учителя физкультуры и технологии. Так в школу №1 нужны педагог-психолог и социальный педагог, учителя физики и английского – им готовы дать ставку, а учителю биологии – полставки. В школе №2 не хватает семи учителей: педагогам по английскому и немецкому языку предлагают по полторы ставки, как и учителям физики, биологии, информатики и математики, учителю физкультуры предлагают две ставки, психологу – ставку. В школе №5 на улице Комиссарова ждут учителей математики, русского и учителя начальных классов, в школе №10 ждут учителя русского языка, учителя начальных классов и математика. В школе №11 нужны учитель русского языка на полторы ставки, учитель начальных классов и учитель, готовый преподавать математику и физику, в 13-й школе нужны два учителя начальных классов, учитель рисования и физики, в школе №15 ищут двух учителей русского и двух английского языка.

Много вакансий открыто в школе №20 – полторы ставки для учителя русского языка, ставка для преподавателя ОБЖ, три ставки для учителей английского языка, также ждут учителя музыки и начальных классов. В школе №21 необходимы учителя физики, музыки и физкультуры, в 22 – преподаватель ОБЖ, два учителя физкультуры, учителя технологии для девочек и мальчиков, учитель ИЗО. В школе №26 нужны учителя начальных классов, русского и английского языка, в 28-й школе – учителя английского и немецкого, а также русского языка, физики и математики, а также начальных классов, в 29-й ищут математика, англичанина, учителя музыки, учителя начальных классов и психолога. В школах №№31 (пять вакансий), 34 (пять вакансий), 37 (7 ставок открыты) и 38 (11 ставок учителей свободны) ищут разнообразных предметников – географов, химиков, англичан, математиков и других, а также учителей начальных классов. В школу №42 нужны два учителя начальных классов, в школу №44 – учитель начальных классов и физкультуры, в 45 – учителя физики и географии, 47 – химик, биолог и учитель начальных классов, в 48 – учителя физкультуры и русского языка, в школе №49 не хватает девяти предметников и учителя начальных классов. Городской межшкольный учебный комбинат №2 ищет учителей физики и технологии. Лучше всего в плане кадров укомплектована школа №9 – там нужен только педагог-организатор, школа №24 – нужен один учитель начальных классов и школа-интернат №30 – ищут воспитателя.

Проблема с кадрами не миновала и гимназии. В гимназии №23 ищут учителей математики, физкультуры, технологии для мальчиков и ОБЖ – каждому обещают не менее ставки. Гимназии №73 нужен завуч по учебно-воспитательной работе, учителя музыки и начальных классов, педагог-организатор. Кроме того, у них масса вакансий, не связанных с преподаванием – от дворника до завскладом. А в промышленно-коммерческий лицей нужны учителя английского языка и информатики.

Воспитатели – в дефиците

Не лучше ситуация и в детских садах. В целом в городе открыты 78 вакансий воспитателей, в том числе нужны старшие воспитатели, воспитатели группы компенсирующей направленности, воспитатели логопедической группы. Больше всего вакансий воспитателей открыто в гимназии №73 – шесть, детском саде №8 – пять плюс открыта вакансия старшего воспитателя, №68 – четырех, в детских садах №№15, 18, 54, 61 и 71 не хватает трех воспитателей в каждом. Печальная ситуация складывается и с младшими воспитателями, читай – нянечками, для которых открыты 36 вакансий. Также нужны в детсадах психологи, логопеды (правда, всего два), инструкторы по физкультуре, музыкальные работники и один тьютор (сопровождающий ребенка-инвалида) – его ждут в детском саду №93. Также в детских садах есть вакансии поваров, подсобных рабочих, дворников, уборщиц и завскладом.

Впрочем, эта ситуация не является чем-то экстраординарным: к лету традиционно открываются педагогические вакансии – кто-то уходит на пенсию, кто-то увольняется, завершив учебный год, каждый год добавляется и несколько вакансий на время декретного отпуска. Повлияла и пандемия: часть учителей преклонного возраста решила, что это подходящее время для того, чтобы уйти на заслуженный отдых. Кстати, в минувшем учебном году было открыто более 80 вакансий учителей, некоторым предметникам предлагали сразу полторы ставки.

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