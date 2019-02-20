2019-02-19T16:36:24+03:00
Общество

Во Владимирской области не хватает 897 учителей

Больше всего нуждаются в педагогах во Владимире
Валерия Рудометова
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В 2018 году в территориальных центрах занятости населения было 623 вакансии по профессии «учитель». В этом же году потребность в педагогах выросла до 897 человек. А по целевым договорам (это когда студент заранее обещается преподавать в какой-то определенной школе) в ВлГУ учатся только 181. Откуда взять еще 716 учителей?

Больше всего не хватает преподавателей во Владимире. В местную «биржу труда» школы подали заявок на 290 человек. На втором месте, после областного центра, город Ковров. Там нуждаются в 139 педагогах. Дальше — Александров, где не хватает 133 учителей.

- 897 учителей — это то, что нам прислали органы местного самоуправления, - рассказала заместитель директора по труду и занятости населения Мария Мальцева. - Опять же, некоторые районы вроде бы не нуждаются в преподавателях, но, тем не менее, по целевым договорам у них ребята учатся. Например, в Судогодском районе потребность в учителях не заявлена, но 27 человек этого района учатся в педагогическом университете по целевому направлению. В Камешковском районе тоже потребности нет, но из района учатся 8 человек. Помимо этих двух районов не заявили потребность в педагогах Селивановский и Суздальский районы.

И все же, где взять еще 716 педагогов, вакансии которых пока формально не заняты. В департаменте по труду и занятости населения напрямую ответить на этот вопрос не могут. Частично влияет уровень зарплаты. Но тут нет прямой зависимости.

- Когда зарплата повысилась, мы увидели, что количество вакансий стало меньше, - говорит Мария Мальцева. - Однако когда мы спрашиваем ребят, почему они не пошли работать по профессии, нам часто отвечают, что боятся ответственности, психологически не готовы. Все-таки быть учителем — это призвание.

По словам Марии Мальцевой, большую роль играет и то, что многие районы не представляют в службу занятости информацию о том, что им нужны учителя, также не дают целевые направления в педагогический институт ВлГУ или же заключают договор с вузом на обучение специалистов, в которых школа не нуждается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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