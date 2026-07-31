Владимир глазами мэра: Сергей Волков отчитался за 2025 год

Фото предоставлено администрацией города.

29 июля мэр Владимира Сергей Волков выступил перед депутатами владимирского Горсовета с традиционным отчетом о деятельности. После этого депутаты задавали ему вопросы, но мы об этом уже написали.

А вот про что мы еще не написали, так это про сам доклад. Нюанс его заключался в том, что он был за 2025 год. А тогда городом управлял ныне служащий в зоне СВО Дмитрий Наумов. Тем не менее, из доклада мы можем представить то, как видят город Владимир наши руководители. Спойлер: у них все хорошо.

Экономика

По словам Сергея Волкова, в 2025 году во Владимире экономика «продемонстрировала устойчивость». Выразилось это в положительной динамике показателей промышленного производства, строительной отрасли, потребительского рынка и рынка труда. Тем не менее, власти города продолжают искать новых инвесторов. Сейчас есть вероятность, что в городе будет реализовано 7 проектов, которые дадут городу 525 новых рабочих мест.

Также Сергей Волков отметил, что средняя зарплата в областном центре достигла 90 тысяч рублей. А доходы бюджета города в 2025 году увеличились на полтора миллиарда, достигнув 17,4 млрд рублей. Объём доходов в 2026 году запланирован с ростом на 5,2% (18,3 млрд рублей). Так что расти продолжим и в этом году. А еще муниципальный долг сократился 1,3 миллиарда рублей в 2020 году до 594 милллионов – в 2025-м.

Также в прошлом году город участвовал в реализации трех национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». В текущем году на реализацию их предусмотрено 1 млрд 300 млн рублей. В рамках этой суммы планируется выполнить работы по благоустройству общественных территорий, ремонт дорог, провести капитальный ремонт и оснащение 5 школ, одного детского сада, переоснащение филиала №5 Центральной городской библиотеки по модельному стандарту, закупить 4 автобуса особо большого класса и начать работы по капитальному ремонту ДК Молодежи.

Образование

Все хорошо у владимирцев и с образованием. Доступность дошкольного образования достигла 100 процентов. Растут результаты по ОГУ и ЕГЭ (в том числе и по числу стобалльников).

Школа в Веризино. Фото из соцсетей Александра Авдеева.

Также в рамках национального проекта «Образование» улучшается школьная и дошкольная инфраструктура. В частности построена и с 1 сентября 2025 года функционирует школа на 1 100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино. В октябре 2025 года двери для дошколят открыл новый детский сад в микрорайоне Юрьевец на 190 мест. В 2025 году за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов проведен капитальный ремонт школы №40. За счёт средств муниципального бюджета завершается ремонт и реставрация школы №1, у которой в свое время куски фасада отваливались снаружи, а внутри на школьников падала штукатурка.

В текущем году в рамках национальных проектов за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов ведутся работы по капитальному ремонту пяти школ (№8, 25, 31, 33, 43) и одного детского сада (№34). Упомянул Сергей Волков и тот факт, что в 2026 году за счет средств бюджета города начался ремонт фасада ДТЮ. Работы будут завершены в текущем году.

Транспорт

Отдельно Сергей Волков остановился на наболевшей проблеме общественного транспорта. Он рассказал, что всего в 2025 году на линию ежедневно выходили 160 автобусов и 44 троллейбуса, которые обслуживали 34 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов. При этом напомнил, что именно в прошлом году в городе начали активно развивать направление бесконтактных троллейбусов. Так как именного тогда были приобретены 15 троллейбусов на автономном ходу.

Продолжат власти закупку новых машин и в 2026 году. Уже проведены торги на поставку четырех автобусов особо большой вместимости и двух троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Их должны поставить во Владимир в третьем квартале этого года.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Также Волков напомнил, что с марта 2025 года был введен пересадочный тариф на маршруте №22С, с которого можно без повторной оплаты проезда пересесть на любой троллейбус. В дальнейшем опыт с бесплатными пересадками планируется распространить на другие отдаленные территории.

Также власти продолжали менять городские маршруты и вводить новые. С апреля 2025 года вернулся троллейбусный маршрут №12 от улицы Куйбышева до Вокзальной площади. А с мая по новому стали ездить автобусы маршрутов №22С и 28. По многочисленным просьбам садоводов вдвое был сокращен интервал движения на автобусном маршруте №1С. С июня изменен был автобусный маршрут №33. И, судя по словам мэра, для ряда районов планируются еще маршруты. Главное, чтобы хватило машин и водителей.

Экология

Говоря, о чистоте и экологии, Сергей Волков сначала остановился на теме свалок. За 2025 год было ликвидировано 583 несанкционированные свалки. В 2026 год власти планируют ликвидировать крупную несанкционированную свалку строительного мусора на улице Строителей в микрорайоне Оргтруд.

Впрочем, экология – это не только мусор, но и деревья. И с ними в последние годы в областном центре не ахти. Сергей Волков об этом не упомянул, но в период с 2023 по 2025 год в городе было вырублено из-за ясеневой изумрудной златки 1752 дерева. Зато он упомянул, что ведутся компенсационные посадки. В этом году посадили 430 здоровых деревьев, разных пород, устойчивых к болезням.

Фото администрации города Владимира.

Зато активно в последние годы власти ведут работы по озеленению города с помощью клумб и цветников. В текущем году должны высадить около 1 миллиона растений. Разработана концепция 16 проектов по озеленению - это въездные группы, скверы, общественные пространства.

Дороги и благоустройство

В 2025 году отремонтировали более 8 км дорог и 5 тысяч погонных метров тротуара. В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» заключены контракты по 10 объектам. На 9 объектах работы находятся в высокой стадии готовности или завершены.

Благодаря поддержке областных властей, удалось пополнить парк коммунальной техники. 55 единиц техники закупили в 2025 году и уже 13 единиц техники в текущем году. Ее используют для содержания улично-дорожной сети, парков и скверов.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году благоустроено 5 общественных пространств: часть территории бульвара Художника Иванова, территорию по улице Соколова-Соколенка, сквер на Всесвятской в Юрьевце, территорию в районе дома №90А по улице Большая Московская, Зерновский сквер. В 2026 году с помощью данной программы приведут в порядок три общественные территории: сквер за Филармонией, территорию Соловьиного пруда, бульвар Художника Иванова (здесь завершат второй этап работ).

Бульвар художника Иванова. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках реализации регионального проекта «Благодвор» в 2025 году выполнено благоустройство 71 дворовой и 12 прилегающих территорий. В 2026 году будет отремонтировано 77 дворов, 10 прилегающих территорий и одно парковочное пространство.

Также вспомнил Сергей Волков, что в городе сейчас ведется два глобальных проекта по благоустройству - парка в районе ДДюТ и Привокзальной площади, но подробностей о том, когда они будут завершены, не прозвучало.

Строительство

В 2025 году в строй было введено 150 тысяч квадратных метров жилья. В 2026 году власти планируют увеличить объем до 181 тысячи «квадратов». В частности строительство будет идти с помощью комплексного развития территорий (КРТ). Опять же подробностей в рамках доклада не было.

В 2026 году планируется завершить следующие строительно-монтажные работы:

- строительство автомобильной дороги от Лыбедской магистрали до ул. Пушкарской;

- строительство автомобильной дороги, соединяющей улицы Куйбышева и Гастелло;

- строительство дорог в жилом районе Сновицы-Веризино, 1 этап.