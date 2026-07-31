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Общество31 июля 2026 22:00

Владимир глазами мэра: Сергей Волков отчитался за 2025 год

Депутаты Владимирского Горсовета заслушали доклад главы города
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено администрацией города.

Фото предоставлено администрацией города.

29 июля мэр Владимира Сергей Волков выступил перед депутатами владимирского Горсовета с традиционным отчетом о деятельности. После этого депутаты задавали ему вопросы, но мы об этом уже написали.

А вот про что мы еще не написали, так это про сам доклад. Нюанс его заключался в том, что он был за 2025 год. А тогда городом управлял ныне служащий в зоне СВО Дмитрий Наумов. Тем не менее, из доклада мы можем представить то, как видят город Владимир наши руководители. Спойлер: у них все хорошо.

Экономика

По словам Сергея Волкова, в 2025 году во Владимире экономика «продемонстрировала устойчивость». Выразилось это в положительной динамике показателей промышленного производства, строительной отрасли, потребительского рынка и рынка труда. Тем не менее, власти города продолжают искать новых инвесторов. Сейчас есть вероятность, что в городе будет реализовано 7 проектов, которые дадут городу 525 новых рабочих мест.

Также Сергей Волков отметил, что средняя зарплата в областном центре достигла 90 тысяч рублей. А доходы бюджета города в 2025 году увеличились на полтора миллиарда, достигнув 17,4 млрд рублей. Объём доходов в 2026 году запланирован с ростом на 5,2% (18,3 млрд рублей). Так что расти продолжим и в этом году. А еще муниципальный долг сократился 1,3 миллиарда рублей в 2020 году до 594 милллионов – в 2025-м.

Также в прошлом году город участвовал в реализации трех национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья». В текущем году на реализацию их предусмотрено 1 млрд 300 млн рублей. В рамках этой суммы планируется выполнить работы по благоустройству общественных территорий, ремонт дорог, провести капитальный ремонт и оснащение 5 школ, одного детского сада, переоснащение филиала №5 Центральной городской библиотеки по модельному стандарту, закупить 4 автобуса особо большого класса и начать работы по капитальному ремонту ДК Молодежи.

Образование

Все хорошо у владимирцев и с образованием. Доступность дошкольного образования достигла 100 процентов. Растут результаты по ОГУ и ЕГЭ (в том числе и по числу стобалльников).

Школа в Веризино. Фото из соцсетей Александра Авдеева.

Школа в Веризино. Фото из соцсетей Александра Авдеева.

Также в рамках национального проекта «Образование» улучшается школьная и дошкольная инфраструктура. В частности построена и с 1 сентября 2025 года функционирует школа на 1 100 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино. В октябре 2025 года двери для дошколят открыл новый детский сад в микрорайоне Юрьевец на 190 мест. В 2025 году за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов проведен капитальный ремонт школы №40. За счёт средств муниципального бюджета завершается ремонт и реставрация школы №1, у которой в свое время куски фасада отваливались снаружи, а внутри на школьников падала штукатурка.

В текущем году в рамках национальных проектов за счёт средств федерального, областного и городского бюджетов ведутся работы по капитальному ремонту пяти школ (№8, 25, 31, 33, 43) и одного детского сада (№34). Упомянул Сергей Волков и тот факт, что в 2026 году за счет средств бюджета города начался ремонт фасада ДТЮ. Работы будут завершены в текущем году.

Транспорт

Отдельно Сергей Волков остановился на наболевшей проблеме общественного транспорта. Он рассказал, что всего в 2025 году на линию ежедневно выходили 160 автобусов и 44 троллейбуса, которые обслуживали 34 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов. При этом напомнил, что именно в прошлом году в городе начали активно развивать направление бесконтактных троллейбусов. Так как именного тогда были приобретены 15 троллейбусов на автономном ходу.

Продолжат власти закупку новых машин и в 2026 году. Уже проведены торги на поставку четырех автобусов особо большой вместимости и двух троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Их должны поставить во Владимир в третьем квартале этого года.

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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Также Волков напомнил, что с марта 2025 года был введен пересадочный тариф на маршруте №22С, с которого можно без повторной оплаты проезда пересесть на любой троллейбус. В дальнейшем опыт с бесплатными пересадками планируется распространить на другие отдаленные территории.

Также власти продолжали менять городские маршруты и вводить новые. С апреля 2025 года вернулся троллейбусный маршрут №12 от улицы Куйбышева до Вокзальной площади. А с мая по новому стали ездить автобусы маршрутов №22С и 28. По многочисленным просьбам садоводов вдвое был сокращен интервал движения на автобусном маршруте №1С. С июня изменен был автобусный маршрут №33. И, судя по словам мэра, для ряда районов планируются еще маршруты. Главное, чтобы хватило машин и водителей.

Экология

Говоря, о чистоте и экологии, Сергей Волков сначала остановился на теме свалок. За 2025 год было ликвидировано 583 несанкционированные свалки. В 2026 год власти планируют ликвидировать крупную несанкционированную свалку строительного мусора на улице Строителей в микрорайоне Оргтруд.

Впрочем, экология – это не только мусор, но и деревья. И с ними в последние годы в областном центре не ахти. Сергей Волков об этом не упомянул, но в период с 2023 по 2025 год в городе было вырублено из-за ясеневой изумрудной златки 1752 дерева. Зато он упомянул, что ведутся компенсационные посадки. В этом году посадили 430 здоровых деревьев, разных пород, устойчивых к болезням.

Фото администрации города Владимира.

Фото администрации города Владимира.

Зато активно в последние годы власти ведут работы по озеленению города с помощью клумб и цветников. В текущем году должны высадить около 1 миллиона растений. Разработана концепция 16 проектов по озеленению - это въездные группы, скверы, общественные пространства.

Дороги и благоустройство

В 2025 году отремонтировали более 8 км дорог и 5 тысяч погонных метров тротуара. В 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» заключены контракты по 10 объектам. На 9 объектах работы находятся в высокой стадии готовности или завершены.

Благодаря поддержке областных властей, удалось пополнить парк коммунальной техники. 55 единиц техники закупили в 2025 году и уже 13 единиц техники в текущем году. Ее используют для содержания улично-дорожной сети, парков и скверов.

Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году благоустроено 5 общественных пространств: часть территории бульвара Художника Иванова, территорию по улице Соколова-Соколенка, сквер на Всесвятской в Юрьевце, территорию в районе дома №90А по улице Большая Московская, Зерновский сквер. В 2026 году с помощью данной программы приведут в порядок три общественные территории: сквер за Филармонией, территорию Соловьиного пруда, бульвар Художника Иванова (здесь завершат второй этап работ).

Бульвар художника Иванова.

Бульвар художника Иванова.

Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В рамках реализации регионального проекта «Благодвор» в 2025 году выполнено благоустройство 71 дворовой и 12 прилегающих территорий. В 2026 году будет отремонтировано 77 дворов, 10 прилегающих территорий и одно парковочное пространство.

Также вспомнил Сергей Волков, что в городе сейчас ведется два глобальных проекта по благоустройству - парка в районе ДДюТ и Привокзальной площади, но подробностей о том, когда они будут завершены, не прозвучало.

Строительство

В 2025 году в строй было введено 150 тысяч квадратных метров жилья. В 2026 году власти планируют увеличить объем до 181 тысячи «квадратов». В частности строительство будет идти с помощью комплексного развития территорий (КРТ). Опять же подробностей в рамках доклада не было.

В 2026 году планируется завершить следующие строительно-монтажные работы:

- строительство автомобильной дороги от Лыбедской магистрали до ул. Пушкарской;

- строительство автомобильной дороги, соединяющей улицы Куйбышева и Гастелло;

- строительство дорог в жилом районе Сновицы-Веризино, 1 этап.