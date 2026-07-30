Губернатор Авдеев попросил мэра Владимира заняться демографией

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29 июля мэр Владимира Сергей Волков выступил перед депутатами владимирского Горсовета с традиционным отчетом о деятельности. Но был нюанс – отчитывался он за 2025 год, когда еще не работал. Так что, по сути, он рассказал о том, что делалось в городе при руководстве бывшего главы города Дмитрия Наумова. Подробнее об этом отчете мы расскажем позднее, тем более что эти цифры в разное время уже озвучивались. А в этом материале лучше сосредоточиться на той части, что следовала за докладом. В этот момент со своими мыслями о развитии областного центра высказался губернатор Александр Авдеев, а также вопросы Сергею Волкову задали депутаты.

Вернуть Клязьму людям

Губернатор Александр Авдеев спокойно воспринял доклад Сергея Волкова. Было видно, что все эти цифры он и так знает. Поэтому он сразу перешел к части, в которой сказал, что надо делать новой команде мэрии в ближайшие годы. Тем более, как он отметил, 2025 год уже полгода как прошел.

Он активно продвигал мыслей, что в работе властей нет мелочей. И заниматься надо не только крупными проектами типа Вокзальной площади, но и более мелкими вещами.

- Надо замечать все мелкие нюансы городской жизни, - сказал он. - Делать дворы, парковки. Надо активно реализовывать программу комплексного развития территорий. Сделать так, чтобы каждый ветхий дом знал свою судьбу.

Говоря о развитии экономики, губернатор заметил, что надо развивать не только уже активно расширяющиеся промышленные площадки (типа «Точмаша» или технопарка «Столетов»), но и те частные территории, собственники которых сейчас не так активны.

- Химзавод, там большой резерв есть, который нужно развивать. Электромоторный завод. И там тоже с собственниками надо поработать. Было бы неплохо, чтобы вообще экономический блок трезво оценивал ситуацию. Чтобы в отчете не только звучал размер нашей средней зарплаты. Но и сравнивались цифры с нашими соседями. А какая зарплата в Рязани, Липецке? Чтобы мы понимали, что у нас хорошо в сравнении. В сравнении с кем? – сказал Авдеев.

Александр Авдеев. Фото из личного канала Александра Авдеева в MAX.

Также губернатор коснулся темы туризма. Дело в том, что в отчете Сергея Волкова прозвучали две цифры: что Владимир в 2025 году посетили около 350 тысяч туристов, а также, что за год было проведено 11 тысяч различных мероприятий. На это Александр Авдеев ответил следующее:

- А в Суздале для сравнения около 2 миллионов туристов было в том же году. При этом в Суздале проходит порядка ста мероприятий в год. Понятно, что часть из них было федерального уровня. И нам Суздаля вот так хватает (показал рукой на горло – Авт.) с федеральными событиями. Но просто для сравнения – во Владимире было 11 тысяч мероприятий! За 365 дней! Возникает вопрос, а что это за мероприятия. Три человека пришли – это уже мероприятие? Не нужно гнаться за количеством. Не в нем дело. А в качестве и масштабности. И опять же в Суздале комфортная среда. Люди сами это говорят, когда объясняют, почему остались в Суздале с ночевкой. Нужно эту комфортность создать и во Владимире. Важно сделать так, чтобы инвесторы брали в собственность объекты культурного наследия для восстановления. Пока этого сделать не получается.

В контексте комфортности Авдеев вспомнил и Клязьму. По его словам пришло время вернуть реку людям.

- Эта задача не на год или два. Но надо вернуть Клязьму людям. Ведь сейчас к ней не подойти ни с какой стороны, - сказал губернатор, подразумевая, что пришло время создать набережную.

Также Авдеев отметил, что в отчете совершенно не был упомянут вопрос демографии. И это неправильно.

- Надо включиться в решение этой проблемы всем (в зале смех – Авт.). Смех-то грустный. Но даже в отчете сказано было, что город должен стать лучшим. Но без прироста населения, без сохранения молодежи в городе, этого сделать нельзя. И этому надо уделять внимание, в том числе и в отчете.

В итоге, правда, все опять свелось к помощи многодетным семьям и выделении им земли. А вот конкретных мер, как же сделать так, чтобы обычные семьи захотели стать многодетными, не было озвучено.

Борьба с незаконной уличной торговлей

После этого свои вопросы смогли задать и депутаты владимирского Горсовета. Так, Николай Питиримов спросил у Волкова, есть ли кроме обрабатывающей промышленности кто-то еще, на кого может опираться экономика города.

- Мы поддерживаем все виды промышленности. Просто так сложилось, что обрабатывающая промышленность является драйвером нашей экономики, - ответил Сергей Волков. – Экономика – живой организм, который трансформируется постоянно. И не мы управляем этими процессами. Здесь многое зависит от самих предприятий. В отчете прозвучало, что в 2025 году предприятия города вложили в собственное развитие более 43 миллиардов рублей. И мы надеемся, что данные тенденции продолжатся и в дальнейшем. В этом плане у нас есть потенциал. Есть еще собственные территории, которые можно отдать потенциальным инвесторам. Работу по их привлечению мы ведем.

Тут же свой вопрос задал депутат Николай Голенкевич. Он поинтересовался у Волкова, где конкретно у нас находятся точки роста.

- Комплексное развитие территорий у нас планируются в районе Юрьевца, улицы Лакина. Так же пока в планах у нас создание малоэтажного жилья в районе между улицами Тракторной и Горького.

А Николай Толбухин спросил, удастся ли в 2027 году сохранить объемы благоустройства, намекая на то, что нужно сохранить программу «Благодвор». Правда, Сергей Волков в этот раз от прямого ответа ушел и обратился к Авдееву:

Сергей Волков. Фото из личного канала Александра Авдеева в MAX.

- Александр Александрович, мы вас все здесь очень просим продлить программу «Благоудвор», - попросил он в шутливой форме, вызвав шквал аплодисментов.

Губернатор на это ответил, что пока в планах продление программы есть, но очень многое зависит от того, в каком состоянии будет находиться экономика страны. А опасения у властей есть.

- Почему мы всегда говорим, что нужно сохранять темпы развития? Потому что экономика – это эскалатор, который двигается все время вниз. И чтобы развиваться нужно бежать все время вперед. Иначе мы покатимся назад. А мы видим, что в отдельных видах производства уже начался спад. И поэтому сложно строить планы, многое будет зависеть от того, как пройдет второе полугодие, - ответил Александр Авдеев.

Также интересный вопрос озвучил депутат Данил Котлер. Он спросил у Сергея Волкова про несанкционированную уличную торговлю. Его интересовало, что делать, учитывая, что нынешние штрафы не работают.

- Важный вопрос. С 1 сентября вступят в силу изменения в городские правила торговой деятельности. В соответствии с ними вся уличная торговля теперь будет включена в реестр. И все нестационарные объекты, которые не будут входить в реестр, мы будем наказывать. И да, вы правы, нынешние штрафы действительно не работают. Владельцам этих точек порой проще заплатить и прийти на следующий день снова торговать. Так вот совместно с Законодательным собранием региона мы работаем над тем, чтобы изменить суммы штрафов. Чтобы для уличных торговцев она была ощутимой.