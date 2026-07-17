Экс-главе Владимира Дмитрию Наумову отказали в пересмотре дела

Дмитрий Наумов и Олег Денисов Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Второй кассационный суд общей юрисдикции 16 июля рассмотрел жалобу, которую подал в третью инстанцию адвокат бывшего главы города Владимира Дмитрия Наумова Олег Денисов на вынесенный его подзащитному приговор.

Как следует из картотеки дел Второго кассационного суда общей юрисдикции, уголовное дело даже не запрашивалось: после рассмотрения жалобы адвоката было принято определение об отказе в ее передаче на рассмотрение непосредственно в судебном заседании. Причины этого отказа пока не приводятся.

Напомним: экс-глава Владимира Дмитрий Наумов был приговорен к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 11 миллионов рублей за получение взяток от «кладбищенской мафии». В Октябрьском районном суде Владимира бывший градоначальник не только полностью признал свою вину, но даже приносил извинения, делая попытки попроситься в зону проведения СВО. На СВО его действительно отправили после вынесения приговора, о чем сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, однако неожиданно адвокат Наумова подал кассацию. Впрочем, пока кассационная жалоба не состоялась.