Во Владимире возбуждено дело после падения штукатурки на детей в школе №1

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенной проверки по факту падения куска штукатурки с фасада школы №1 на улице Дворянской, в результате чего пострадали двое юношей 2008 года рождения, были выявлены нарушения.

Так, согласно отчету инженерного обследования, проведенного в 2022 году, штукатурка на всех фасадах здания испещрена трещинами, имеет отставания и отсутствующие куски. Однако при наличии сведений, говорящих о необходимости проведения ремонта, никаких мер по предотвращению падения штукатурки и тому подобного принято не было. При этом руководство школы неоднократно направляло соответствующие сведения у городское управление образования.

В то же время, доступ детей и других людей к аварийным участкам здания ограничен не был, что и привело к неприятному инциденту.

Сейчас оба мальчика проходят лечение в отделении травматологии Областной детской клинической больницы с диагнозами «Закрытая черепно-мозговая травма», «сотрясение мозга».

Материалы проверки были переданы в Следственное управление СК России по Владимирской области, которое возбудило уголовное дело по статье «Халатность». Также в Ленинский районный суд прокуратура направила иск к горадминистрации и школе, потребовав провести ремонт. Главе города Владимира внесено представление.