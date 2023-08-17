В точках общепита взяли пробы для анализа. фото регионального Управления Роспотребнадзора.

17 августа во Владимирской области снова произошло массовое отравление людей. Во Владимире в больницы с одними и теми же симптомами обратились сразу 17 человек. Врачи диагностировали острую кишечную инфекцию.

Выяснилось, что все пострадавшие ели шаурму, однако покупали ее в трех разных точках быстрого питания. Причем они не относились к одной сети. В региональном управлении Роспотребнадзора названия заведений не раскрывают, поскольку ведется эпидемическое расследование. А отравление могло произойти не по вине предприятий общепита, а из-за сырья, которое к ним поступило.

- Специалистами Роспотребнадзора совместно со специалистами Центра Гигиены и эпидемиологии Владимирской области организован выезд на объекты. Взяты пробы для дальнейших лабораторных исследований, - уточнила официальный представитель регионального Роспотребнадзора Юлия Каркаваниди.

К выяснению обстоятельств подключилась областная прокуратура. Надзорным ведомством будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего: соблюдению санитарных требований в процессе приготовления пищи и поставки сырья. Кроме того, прокуроры проверят и другие точки продажи, поскольку не исключено, что в произошедшем может быть виноват поставщик продуктов.

Место, где готовили еду. Фото регионального Управления Роспотребнадзора.

Также проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» проводит Следственный комитет Владимирской области.

Важно отметить, что в этом году это не первое массовое отравление людей во Владимирской области. В марте в Коврове 26 человек попали в больницы с диагнозом «сальмонеллез», после того, как покушали в ковровской пиццерии «То-То». Тогда проверка выявила в заведении множество нарушений, среди которых были просроченные продукты, сотрудники без медицинских книжек и многое другое.