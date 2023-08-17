Прокуратура начала проверку из-за массового отравления шаурмой во Владимире

фото регионального Управления Роспотребнадзора
Прокуратура Владимира совместно с региональным Управлением Роспотребнадзора проводит проверку по факту возможного пищевого отравления 17 жителей города после употребления шаурмы в трёх предприятиях быстрого питания.
Надзорным ведомством с привлечением специалистов будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего: соблюдению санитарных требований в процессе приготовления пищи, поставки сырья и пр; организованы проверки в других местах общественного питания.
В случае выявления нарушений по результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Напомним, что у 17 человек выявлена острая кишечная инфекция. Роспотребнадзор выехал на место и взял пробы для лабораторных исследований.