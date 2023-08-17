Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

фото регионального Управления Роспотребнадзора

Во Владимире зафиксировано массовое отравление. У 17 человек - острая кишечная инфекция. Все они посетили один из пунктов общественного питания. По предварительной информации все отравившиеся ели шаурму.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты ведомства организовали выезд на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

Мы будем следить за развитием ситуации.