Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

фото регионального Управления Роспотребнадзора
Во Владимире зафиксировано массовое отравление. У 17 человек - острая кишечная инфекция. Все они посетили один из пунктов общественного питания. По предварительной информации все отравившиеся ели шаурму.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты ведомства организовали выезд на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.
Мы будем следить за развитием ситуации.