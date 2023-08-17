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НовостиПроисшествия17 августа 2023 12:33

Во Владимире 17 человек отравились шаурмой

Владимирский Роспотребнадзор начал расследование из-за острой кишечной инфекции у 17 человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального Управления Роспотребнадзора

фото регионального Управления Роспотребнадзора

Во Владимире зафиксировано массовое отравление. У 17 человек - острая кишечная инфекция. Все они посетили один из пунктов общественного питания. По предварительной информации все отравившиеся ели шаурму.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование. Специалисты ведомства организовали выезд на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований.

Мы будем следить за развитием ситуации.