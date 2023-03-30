В ковровской пиццерии «То-То» нашли грубые нарушения санитарных норм

Фото предоставлено Роспотребнадзором.

Уже неделю пиццерия «То-То» в городе Коврове на улице Строителей закрыта, каждый день там берут пробы и смывы специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, 23 марта 13 человек заказали в пиццерии бизнес-ланч и отравились. Всех их положили в инфекционное отделение Ковровской многопрофильной городской больницы №1 с предварительным диагнозом «кишечная инфекция неустановленной этиологии». Состояние людей оценивалось как средней тяжести.

Специалисты регионального Роспотребнадзора выехали на место, отобрали пробы продуктов, сырья, смывов, а также взяли анализы у больных и сотрудников пиццерии. Проверку начал и региональный Следком.

С каждым днем число отравившихся становилось все больше, в их число попали и работники заведения — два повара, администратор, пиццмейкер, официант и бармен. По состоянию на 29 марта речь идет о 26 заболевших, в том числе двух детях. У всех был обнаружен сальмонеллез.

Фото предоставлено Роспотребнадзором.

В самой пиццерии нашли множественные нарушения. В заведении не было производственного контроля, не установлен порядок отбора и периодичность лабораторных исследований проб пищевых продуктов и сырья.

- Кроме того, в пиццерии нет необходимого разделения по цехам, отмечается пересечение потоков сырой и готовой продукции, что недопустимо. Также отсутствует достаточное количество раковин для раздельной обработки сырой, мясной и рыбной продукции, нарушены требования к обработке яиц, овощей, разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции. Было нарушено требование к уборке производственных, санитарно-бытовых помещений и санитарного узла, не предусмотрено раздельное хранение уборочного инвентаря , - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из 30 сотрудников у 12 не было медицинских книжек, никто не осматривал работников на наличие гнойничковых заболеваний и кишечных инфекций.

Фото предоставлено Роспотребнадзором.

Эксперты обнаружили продукты с истекшим сроком годности. Овощи, фрукты, куриные яйца, а также одни полуфабрикаты из мяса птицы лежали без маркировки. А другие полуфабрикаты хранились с нарушение температурного режима.

- Были проведены внеплановые проверки поставщиков продуктов, в ходе которых также выявлены нарушения санитарного законодательства. За выявленные нарушения виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Образцы проб пищевой продукции и сырья, отобранные в ходе внеплановых мероприятий по контролю находятся в работе, - резюмировали в Роспотребнадзоре.