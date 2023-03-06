Во Владимирской области начала расти рождаемость

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Демографическая ситуация во Владимирской области остается сложной. Владимирские статистики подсчитали, что в прошлом году родилось на 10 процентов детей меньше, чем в 2021-м. Кроме того, умерших в регионе в 2,6 раза больше, чем тех, кто появился на свет.

Улучшить демографию через выплаты

Не последнюю роль в этом играет и качество оказываемых медицинских услуг. Женщины не хотят рожать в области. Они предпочитают уезжать в Московскую область, где есть не только комфорт и компетентные специалисты, но и дарят коробки для новорожденных. У нас данная инициатива прижиться не может уже несколько лет.

В региональном Правительстве подчеркивают, что ситуацию нужно менять. Ключевыми приоритетами для сферы социальной защиты населения в этом году должны стать — повышение рождаемости и поддержка многодетности. Этому должны способствовать, в частности, социальные выплаты.

В прошлом году на эти цели было направлено 17,1 миллиарда рублей. Благодаря этому Владимирская область занимает четвертое место в ЦФО по удельному весу расходов бюджета на социальные выплаты.

- С одной стороны, это очень хороший показатель. С другой стороны, если бы могли за счет этих денег похвастаться, что у нас растут показатели по демографии, продолжительности жизни, удовлетворенности качеством жизни. Но, к сожалению, здесь мы отстаем и находимся с обратной стороны «турнирной таблицы». Поэтому вопрос не в том, сколько денег мы выделяем, а насколько эффективно они тратятся и потом отражаются на тех показателях, которые ставятся Президентом и Правительством. Исходя из того, что мы сейчас имеем, я не могу сказать, что мы эффективно тратим эти деньги, - подчеркнул губернатор Александр Авдеев на расширенном заседание коллегии Министерства социальной защиты населения Владимирской области.

Убыль населения снизилась в полтора раза

Несмотря на недовольство главы региона, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко Владимирскую область отметил в позитивном ключе. Так, ежемесячную выплату на первого ребенка получили более 12,5 тысяч семей. Владимирская область по этому показателю даже перевыполнила план (156 процентов).

Фото Правительства Владимирской области.

- Ежемесячной выплатой на третьего и последующих детей было охвачено более 8800 семей, это 133 процента от плана. Нельзя не отметить, что благодаря программе субсидирования льготной ставки по ипотеке улучшить свои жилищные условия смогли 763 семьи. Это говорит о том, что потенциал есть. Тем более что по показателю рождаемости Владимирская область достигла значительного роста, хотя по России никакого движения — не вниз, ни вверх — нет. Кроме того, у вас существенно снизился коэффициент убыли населения — почти в полтора раза, - подчеркнул Алексей Вовченко.

Вице-губернатор Константин Баранов обратил внимание, что в этом году будут внедрены несколько проектов, направленных на повышение рождаемости и увеличение демографических показателей.

- У нас уже есть договоренности с ведущими научно-исследовательскими институтами страны — НИИ урологии, НИИ акушерства и гинекологии. Они организуют выезд специалистов, вместе с которыми мы составим стратегический план по улучшению основных показателей. Новые проекты не потребуют больших финансовых вложений, но будут чрезвычайно полезными, - подчеркнул Баранов.

КСТАТИ

За февраль в роддомах Владимирской области родилось 638 детей, из них 34 малыша появились на свет раньше срока. В частности, в Областном перинатальном центре на свет появилось 242 ребенка, в том числе: 118 девочек, 124 мальчика, 25 детей родились раньше срока.

42% от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми в семье стали 32% младенцев, «третьими» и «последующими»- 26% детей. В четырех семьях родились двойни.