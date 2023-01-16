Во Владимирской области число умерших в два с половиной раза превышает количество родившихся

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимирстат представил данные о демографической ситуации во Владимирской области за десять месяцев прошлого года. В регионе сохраняется тенденция к уменьшению численности населения.

Если в 2021 году родилось 8190 человек, то в прошлом году — на 10 процентов меньше (7369 младенцев). Что касается умерших, то здесь разница еще более ощутимая. Однако после всплеска смертности от ковида статистика стала выравниваться. За 10 месяцев 2022 года скончались 18 953 человека, что на 4130 человек меньше, чем в 2021 году. Детская смертность сократилась на 37,3 процента, ее коэффициент составляет 4,2 умершего на 1000 родившихся.

При этом общая картина по демографии остается удручающей — превышение числа умерших над числом родившихся составляет 2,6 раза. Не последнюю роль в этом играет и качество оказываемых медицинских услуг. Как говорила на последнем заседании областного Законодательного Собрания депутат Ирина Кирюхина, которая много лет была у руля второго роддома, женщины не хотят рожать в области. Они предпочитают уезжать в Московскую область.

- Если в 2015 году в Подмосковье уезжали 3 процента рожениц, то сейчас — все 10 процентов. И число будет увеличиваться и дальше, - говорила Ирина Кирюхина.

Кроме качественной помощи и комфортных условий, там роженицам предлагают большие подарочные наборы, куда входит все необходимое для малыша. Плюс есть неплохая денежная компенсация. Во Владимирской области нет ни того, ни другого. И в бюджете на этот год не было возможности заложить на это средства, хотя разговоры ведутся еще с 2018 года. Но воз и ныне там. Кроме того, в регионе даже нет молочной кухни, которая является большим подспорьем для молодых мам. У нас же могут предложить небольшое пособие, если ребенок находится на смешанном вскармливании. С этого года беременные и семьи с детьми будут получать единое пособие и то только те, у кого доход не будет превышать прожиточного минимума.

Возвращаясь к цифрам от Владимирстата, следует отметить, что число зарегистрированных браков за десять месяцев прошлого года увеличилось на 5,1 процента и составило 7269. Однако число разводов также увеличилось на 1,4 процента — 4846 против 4781 в 2021 году.

КСТАТИ

В новогодние праздники в регионе родились 152 малыша

Больше половины младенцев появились на свет в родильных домах города Владимира. В Областном перинатальном центре – 44 ребенка (24 мальчика и 20 девочек), в Роддоме №2 – 31 ребенок (16 мальчиков и 15 девочек), в Областной клинической больнице – 12 детей (5 мальчиков и 7 девочек). За 8 дней этого года родились 4 двойни, 3 – в Областном перинатальном центре.

В тройку городов-лидеров по количеству появившихся на свет детей за первые восемь дней этого года вошли Владимир – 87 детей, Муром – 21 ребенок, Ковров – 17 детей.