На подарки владимирским роженицам денег в областном бюджете не нашлось

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Говорят, обещанного три года ждут. Однако в нашей области разговоры о необходимости дарить коробки новорожденным ведутся с 2018 года, когда у руля еще стояла губернатор Светлана Орлова. Вновь этот вопрос подняли на предновогоднем заседании Законодательного Собрания. С соответствующей инициативой выступил депутат и многодетный отец Сергей Бирюков. Чтобы получить подарочный набор необходимо лишь иметь прописку во Владимирской области и зарегистрировать здесь ребенка.

- Мера поддержки действует более чем в 20 субъектах России и показывает себя очень хорошо. Мы с вами ввиду ухудшающейся демографической ситуации должны переходить от декларации к действительно важному закону, – обратился к народным избранникам Сергей Бирюков.

Он предложил проголосовать за проект закона в первом чтении, поскольку бюджет уже принят, а, значит, вступить в силу с 1 января он все равно не сможет.

Оценила инициативу и подчеркнула ее важность и депутат, бывший руководитель второго роддома Ирина Кирюхина. Не секрет, что во Владимирской области стремительно падает рождаемость, как и по всей стране. Зато в Подмосковье такой тенденции не наблюдается. А все потому, что туда едут рожать женщины из Владимирской области.

- Если в 2015 году туда уезжали 3 процента рожениц, то сейчас — все 10 процентов. И число будет увеличиваться и дальше. Там, кроме подарочного набора, выдают еще и денежную компенсацию, - пояснила Ирина Кирюхина.

Она подходила с этим вопросом к главному финансисту «белого дома» Вячеславу Кузину, однако он пояснил, что лишних средств просто нет.

- Я хочу, чтобы подарки для новорожденных были у нас в области, но мы должны обсудить сначала эту тему на рабочей группе: из чего будет состоять этот подарок, какая необходима сумма. И определить все это, чтобы закон не стал популистским, а был действенным и полезным для семьи, – резюмировала Ирина Кирюхина.

11 депутатов областного парламента проголосовали «за» принятие закона в первом чтении, один выступил против, 14 - воздержались. Это означало, что закон не прошел. В итоге было решено остановиться лишь на создании рабочей группы. Так что подарков в ближайшее время роженицы могут не ждать. Будут довольствоваться несколькими пробниками памперсов, смеси и кремов, а также разными буклетами. Именно это сейчас выдают в роддомах при выписке.