Во Владимирской области выбрали мусорного оператора для Владимира и Коврова

8 октября Владимирская область определилась с последним региональным оператором. В зоне № 2, куда входят крупнейшие города области Владимир и Ковров, ТБО будет утилизировать местная фирма ООО "Перспектива". Победа в конкурсе компании досталась в борьбе с одиннадцатью претендентами, все решила скорость подачи заявки. Местные бизнесмены оказались немного расторопнее известной владимирской фирмы "УНР-17" и не менее примечательной московской компании ООО "Эко-Лайн".

Зона № 2

ООО "Перспектива" на первый взгляд может показаться новичком на рынке услуг ЖКХ во Владимирской области. Лицензию на работу с ТБО она получила лишь полгода назад. Однако имя генерального директора компании может о многом рассказать. Руководитель компании - известный владимирский предприниматель Альберт Скворцов, руководивший Марьинским полигоном. Последние пару лет с крупнейшей свалкой области связаны лишь негативные новости. Не секрет, что полигон практически исчерпал свой ресурс, а пару лет назад на нем в неутрамбованный мусор провалился грузовик одной из мусоровывозящих компаний. В 2016 году началась затяжная процедура банкротства компании-оператора свалки ООО "СпецТехАвто", продолжающая до сих пор.

Таким образом, Марьинский полигон снова окажется в зоне влияния людей, хорошо знакомых с его проблемами. Кроме того, согласно территориальной схеме по обращению с ТБО, в черте Владимира должна появиться мусоросортировочная станция. Места для нее пока не выбрано, но вероятнее всего станция появится либо на окраине Доброго на месте бывшего мусоросжижательного завода, либо на западном выезде из города.

Новая схема по обращению с отходами во Владимирской области должна начать действовать с 1 декабря. Мусорным оператором в третьей южной зоне ранее была выбрана муромская фирма ООО "Эко-транс", в первой западной зоне регоператором стала московская фирма ООО "Хартия", работающая на востоке Московской области, а также являющаяся единым регенератором в соседнем Ярославском регионе. На одну из дочерних фирм этой компании записан большой земельный участок в Александровском районе, где планируется строительство мусорного полигона для ТБО из Московской, Ярославской и Владимирской областей.