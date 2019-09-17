2019-09-16T17:44:08+03:00
Общество

Региональным оператором на западе Владимирской области стала компания "Хартия"

Она собирается строит полигон в Александровском районе
Сергей МОРКОВКИН
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Мусорный полигон в Александровском районеМусорный полигон в Александровском районеФото: Ольга МАКАРОВА
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Администрация Владимирской области подвела итоги выборов регионального оператора в самой западной зоне № 1. Им стала фирма ООО "Хартия", аффилированная со структурами сына генпрокурора РФ Юрия Чайки Игоря. Победа досталась крупнейшему мусорному оператору Центральной России дорогой ценой, чтобы обойти пятерых конкурентов (четыре владимирские и одну московскую фирмы), "Хартии" пришлось демпинговать. В итоге, область заплатит фирме 3,34 миллиарда рублей, а "Хартия" присоединит к своей империи еще один кусок земли.

Компания "Хартия" уже сейчас обслуживает огромное пространство. Она работает региональным оператором в двух округах Москвы (СВАО и ВАО) еще с 2014 года. Кроме того, фирме Игоря Чайки достались вся Ярославская область, два района Тульской области и Ногинская зона Подмосковья - самый восточный район западного соседа нашего региона. Чтобы понять порядок цен, контракт с "Хартией" обошелся Московской области в 34,9 миллиардов рублей, Москве - в 42,6 миллиардов рублей, а вся Ярославская область - в 16 миллиардов рублей. При этом, еще в 2016 году фирма купила мусорный полигон в Петушинском районе, а в феврале 2019 года широкой общественности стало известно о планах "Хартии" построить мусорный экотехнопарк на 100 гектарах в Александровском районе.

По данным ТАСС, участки, на которых планируется строительство, находятся в Краснопламенском сельском поселении. Местные СМИ Александровского района даже уточняют, что земля эта располагается на самой границе Владимирской и Ярославской областей. Первый заместитель генерального директора фирмы Александр Одров не скрывал, что отходы на производственные линии будут поступать из Владимирской, Московской и Ярославской областей. Компания планировала инвестировать в проект 5 миллиардов рублей, технопарк должен обеспечить работой не менее 650 человек. Александр Одров отметил, что по состоянию на февраль 2019 года технопарк не был обозначен в территориальной схеме по обращению с отходами во Владимирской области, но выразил надежду на его включение до 1 декабря 2019 года. На данный момент схема проходит корректировку, согласно техзаданию в ней должны учитываться отходы, поступающие из других регионов России. 12 сентября заключение контракта на корректировку территориальной схемы было приостановлено из-за жалобы одного из участников конкурса в ФАС.

Планируемый экотехнопарк должен работать с мощностью до 1 миллиона тонн мусора в год при том, что Владимирская область, по данным территориальной схемы обращения с мусором, производит не более 500 тысяч тонн ТБО в год. Обратная сторона ситуации в том, что по данным управления Росприроднадзора по Владимирской области и Ивановской областям, все существующие в регионе 11 мусорных полигонов практически исчерпали свой ресурс. Некоторые подробности проекта стали известны из заседания комиссии по экологии Александровского районного совета 26 июня 2019 года. Заведующая отделом природопользования и охраны окружающей среды местной администрации Маргарита Сперанская заявила, что местные власти не отказались от идеи строительства мусороперерабатывающего завода в Краснопламенском сельском поселении.

- На сегодняшний день выделен земельный участок 150 гектар, он находится в собственности у АО «Полигон» (город Петушки). Сейчас идёт процесс перевода земель под данный вид деятельности. Сейчас вся документация с исправлениями отправлена в профильные департаменты. Хочу отметить, что здесь будет завод по глубокой переработке мусора, ни о какой свалке речи не идёт, - цитирует Маргариту Сперанскую местная газета "Новый город Александров.

Не лучше ситуация и в соседней Московской области. В регионе находится до 20% всего мусора страны, местные власти всеми силами стараются договорится в первую очередь с соседними регионами на вывоз отходов. Как в Подмосковье, так и во Владимирской области местные жители активно протестуют против свалок, из-за идеи строительства мусорного полигона в Филипповском сельском поселении Киржачского района должности лишился местный глава администрации. Протестные настроения не преминули отразиться на недавних муниципальных выборах, половину мандатов депутатов районного совета заняли оппозиционные кандидаты.

Ранее "Хартия" сталкивалась и другими проблемами. С первых дней у компании не заладилась работа в Ярославской области, там произошло примерно тоже самое, к чему шла Владимирская область в прошлом году. При наличии в области одного единственного мусорного оператора-монополиста, компании-перевозчики саботировали работу, мусор стал скапливаться на придомовых площадках. Раздраженные повышением цен на вывоз отходов и плохой работой коммунальщиков горожане вышли на улицы с акциями протестов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

17 сентября администрация Владимирской области вскроет конверты и определит регионального оператора в зоне № 2, куда входят Владимир и Ковров. Мало того, что в этой зоне сконцентрировано больше всего промышленных предприятий, в ней оператору предстоит построить мусороперерабатывающую станцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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