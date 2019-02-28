Марьинский мусорный полигон может закрыться через пять лет

Марьинский мусорный полигон — крупнейший во Владимирской области. Сюда свозят мусор из Владимира, Коврова, Камешково, Гусь-Хрустального, Вязников и других городов области. Но уже через четыре-пять лет на полигоне может просто кончиться место под отходы, а само предприятие находится в стадии банкротства.

Первая бросающаяся в глаза проблема — это дорога. Прямого поворота с трассы М-7, который обещали еще 15 лет назад при строительстве полигона, до сих пор нет. Машинам с отходами приходится делать крюк в 30 километров, чтобы доставить мусор по адресу. Такие маневры встают в копеечку, а платят за это жители региона - транспорт заложен в «мусорный тариф».

Второе - не хватает места. Уже сейчас задействовано три карты для складирования отходов из четырех.

- У нас сейчас в работе находится третья карта — мы ее заполнили наполовину, сейчас готовится к сдаче вторая очередь третьей карты, мы начали разработку карты №4. В 2019 году будем работать на них. Вторая очередь предусматривает уже высотную схему складирования с подъемом до высоты 8-этажного дома. Максимум, что мы можем — это 4 карты, больше не получится. Если подсчитать, то процентов 60 уже заполнено, - рассказал зам. директора по производству ООО «Спецтехавто» (компании, эксплуатирующей полигон) Владимир Матюшин.

Даже несмотря на то, что мусор везут только с территории области, объемы все равно немалые. В прошлом году полигон принял 220 тысяч кубов мусора (от 80 до 150 машин в день). «Исключительно из Владимирской области, никакого московского мусора у нас тут нет, можете поверить», - добавил Матюшин. Со всем этим умело справляются три бульдозера, уплотнитель, погрузчик и 14 рабочих.

Третья и основная проблема - мусор не сортируется. Сортированный мусор привозит лишь одна компания - «УНР-17». Все остальное привозится как попало. Переработанный пластик может приносить не только деньги, но и пользу, но пока своей сортировки на полигоне нет — он просто лежит с кучей остального мусора.

Ну и последнее - предприятие «Спецтехавто» находится в состоянии банкротства. Если в ближайшее время не появится новый инвестор, Марьинский полигон закроется. А скорее, его ждет судьба других свалок - мусор продолжат свозить незаконно.

- После завершения процедуры банкротства, возможно, ситуация наладится. Появится новый инвестор, который будет готов развивать этот полигон или сделает здесь что-то типа технопарка, - заявил глава областного департамента природопользования Руслан Баринов.

Откуда возьмется новый инвестор, как конкретно будет исправлять положение, и будет ли он это делать вообще — не могут внятно сказать ни в областной администрации, ни в «Спецтехавто». Единственное, что журналистам удалось выяснить - на Марьинку все-таки сделают нормальный поворот.

- Насколько я знаю, в департаменте транспорта было совещание, - рассказывает Владимир Матюшин. - Там и стало известно, что в 2019 году планируется капитальный ремонт трассы М-7. Если федералы сделают все по плану, то появится как минимум 4 развязки. Мы к этому отношения не имеем.

Зато, как уверяет Матюшин, в планах «Спецтехавто» есть озеленение территории и высадка цветочков рядом с полигоном. Видимо, чтобы меньше воняло.