Владимирская мусоросортировка может появиться либо в Добром, либо на выезде в Москву

17 сентября администрация Владимирской области вскрыла конверты 15 фирм, желающих стать мусорным оператором в зоне № 2, в которую входят крупнейшие города региона Владимир и Ковров. Согласно территориальной схеме обращения с ТБО, во Владимире должна появиться мусоросортировочная станция, в новом генплане города под нее выделены два участка.

Первым и самым очевидным местом для сортировки оказалась территория бывшего мусоросжижательного завода в Добром (рядом с бывшим кирпичным заводом). Главный архитектор города Андрей Быков сообщил "КП-Владимир", что этот участок всегда отводился под объекты по обращению с отходами. Однако сам мусоросжигательный завод, построенный в 1980-е годы, не работает с перестроечных времен. Предприятие закрылось как раз из-за проблем с сортировкой мусора.

Второе предполагаемое место для мусоросортировочной станции - участок на выезде в Москву с Южного объезда Владимира. Главный архитектор города Андрей Быков считает это место более пригодным для такой станции из-за близости дороги и дальности жилых участков.

Оба проекта находятся на городских окраинах и привязаны к транспортным артериям города. И каждый из них имеет свои проблемы. В Добром мусоросортировка будет находиться слишком близко к жилым домам и садовым участкам. Жители района будут категорически против такого проекта. Кроме того, нынешний мусоросжигательный завод находится в непосредственной близости к стоянке древнего человека Сунгирь, поэтому на строительство могут наложить вето федеральные органы. В довершении всего, по словам Андрея Быкова, участок не очень большой.

На южном объезде сортировка будет находиться дальше от домов, но жители микрорайона 8ЮЗ наверняка тоже выступят против строительства. Сдерживающим фактором на западе города может стать близость лесопарка "Дружба".

Ранее одним из мест для мусоросортировки называлась территория у ТЭЦ, мощность сортировки по проекту 2017 года составляла 150 тысяч тонн ТБО в год.