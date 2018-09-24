Кто такой Владимир Сипягин, победитель выборов губернатора Владимирской области

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-24T10:55:54+03:00

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Владимир Сипягин для многих избирателей во Владимирской области был темной лошадкой. Нет, о нем слышали, знали, что он представляет ЛДПР, но уже подробности биографии или программы многие не слышали.

- А какая программа у Сипягина? - спрашивали меня накануне выборов. Оказывалось, что многие слышали только лозунг про то, что региону нужна мужская рука. И все! Тем не менее за Сипягина проголосовали. Так кто же такой Владимир Владимирович?

Вот что он пишет о себе на странице в социальной сети «Вконтакте»: «Все мои предки родом из Судогодского района. Я и сам считаю себя коренным жителем Владимирской области, хотя родился и жил первые два месяца в Харькове (в 1970 году — Авт.): мой отец, человек военный, служил там, куда его направляла Родина. После возвращения моих родителей на малую родину я учился в школе в Вязниках, а окончил её уже во Владимире, куда после службы в армии вернулся навсегда».

После армии — это в 1990 году. Тогда он начал свой трудовой путь в должности инженера-экономиста. С марта 1992 года Владимир Сипягин занимал пост заместителя директора по коммерческим вопросам. В 1994 году стал ведущим экспертом в коммерческих и финансовых структурах города Владимира.

Но уже в конце XX века Владимир Сипягин решает сменить бизнес на политику. В 2001 году он окончил Владимирский филиал Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году поступил в магистратуру Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». В этом же году он начинает работу в ЛДПР. Он одновременно выполняет функции помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Виталия Золочевского и работает депутатом Законодательного собрания Владимирской области. Причем занимает пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии в Законодательном Собрании Владимирской области.

Владимир Сипягин перед выборами не делал конкретных заявлений. Однако программа у него все-таки была, пусть не все внимательно за ней следили. Помимо «мужской руки» новый губернатор говорил про то, что он собирается «выжечь коррупцию каленым железом». Также он говорит, что «главное, что нужно сделать, это повысить уровень жизни наших людей. Сейчас по соотношению зарплат к ценам Владимирская область является регионом с самым бедным населением во всём Центральном федеральном округе. Это недопустимо! Изменение этой ситуации к лучшему станет главным приоритетом в моей работе во главе области».

Владимир Сипягин имеет четырёх детей. Младшему ребёнку, сыну Дмитрию, четыре года.

СПРАВКА «КП»

Владимир Сипягин в первом туре выборов набрал 31,19 % голосов. Так как никто из кандидатов не получил большинство голосов избирателей, позволяющее быть избранным губернатором, на 23 сентября 2018 года был назначен второй тур, в котором Сипягину предстояло соперничать с действующим губернатором и кандидатом от «Единой России» Светланой Орловой, набравшей в первом туре 36,42 % голосов. Во втором туре Сипягин получил большинство голосов (57,03 %), опередив кандидата от ЕР Светлану Орлову (37,46%).

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