Как жители Владимирской области выбирали губернатора?

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-23T21:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

23 сентября во Владимирской области состоялся второй тур выборов губернатора Владимирской области. Как и ожидалось ранее, явка на них была заметно выше, чем в прошлый раз 9 сентября. Избирателей не отпугнула даже коварная осенняя погода. К 18.00 проголосовало 33,28% избирателей. Так что, явка точно будет выше, чем 9 сентября.

За пост губернатора Владимирской области боролись два кандидата: действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин («ЛДПР»). Участки буднично открылись в 8.00, и избиратели сразу удивились: а где пирожки? На этот раз все серьезно: никаких прилавков с выпечкой, народных танцев и прочих завлекалок.

- На выборах не продают пирожки, - рассказала одна пожилая избирательница. – Хоть в магазин иди.

Отец четырех детей Владимир Сипягин как обычно пришел на избирательный участок во владимирской городской школе со всей семьей. Бюллетень опустил в урну маленький сын кандидата. Светлана Орлова столь же буднично проголосовала на участке в Доме культуры микрорайона Юрьевец. Она говорила, что выборы обязательно должны пройти прозрачно для всех.

Владимир СипягинФото: Личная страница Владимира Сипягина Вконтакте

Светлана ОрловаФото: Губерния33

Не обошлось без нарушений и разбирательств. Сначала в одном популярном городском паблике появилось видео с якобы массовым подвозом избирателей на избирательный участок в третьей владимирской школе искусств. Но Открытый Альянс Наблюдателей выяснил, что видео сняли в Иркутске. Позже уже глава Владимирского избиркома Вадим Минаев рассказал, что Коврове у дверей избирательного участка появился некий человек, предлагавший 500 рублей за голос в пользу одного из кандидатов. Сейчас с ним разбирается полиция.

Не обошлось со скандалом вокруг наблюдателей. Дело в том, что общественное движение «Голос» собиралось присматривать за ходом голосования от партии «Яблоко». И наблюдатели ожидали, что их будут пропускать как членов участковых комиссий с правом совещательного голоса. Но вышел конфуз: «Яблоко» по результатам выборов 9 сентября не прошло в ЗакСобрание, формально те выборы еще не закрыты. А значит и участвовать в работе участковых избиркомов наблюдатели от этой партии никак не могут. Глава облизбиркома Вадим Минаев по этому поводу был немногословен, сославшись на часть 19 статьи 20 Избирательного кодекса Владимирской области. Зато представители "Голоса" смогут наблюдать за подсчетом голосов.

Позднее уже представители «ЛДПР» пожаловались на массовый подвоз избирателей в Киржаче. Их привезли на двух микроавтобусах и заявили, что все эти люди голосуют по заявлениям по месту пребывания. Однако, предоставить документы, подтверждающие эти данные, никто не смог.

Еще более необычным выглядит заявление независимых наблюдателей, решивших, что на участке в школе № 43 бюллетени в урне лежат как-то странно, не по законам физики. И этого они сделали вывод, что на участке произошел вброс бюллетеней. В облизбирком жалоб на работу этого участка пока не поступало.