Выборы губернатора Владимирской области: подсчет голосов
23 сентября состоялись выборы губернатора Владимирской области. Предварительная явка составила 41,62%. В этой трансляции все будет сухо и по делу. Только цифры, только факты
21.30. Сейчас уже подсчитано 5,89 % протоколов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 47,82% голосов. У Светланы Орловой – 46,58%
21.43. Обработано 8,12% голосов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 49,9% голосов. У Светланы Орловой – 44,73%.
21.51. Обработано 9,24% голосов. Лидирует по-прежнему Владимир Сипягин, у него 49,74% голосов. У Светланы Орловой на данный момент 45,07%
22.10. Обработано 11,27% голосов. Лидирует по-прежнему Владимир Сипягин, у него 48,68% голосов. У Светланы Орловой на данный момент 45,72%
22.17. Обработано 13,1% голосов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 48,63% голосов. У Светланы Орловой на данный момент 45,70%.
22.35. Обработано 13,40% голосов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 48,82% голосов. У Светланы Орловой - 45,53%
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