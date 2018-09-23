Выборы губернатора Владимирской области: подсчет голосов

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-23T22:33:38+03:00

Следим за главным событием политической жизни региона последних пяти лет

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23 сентября состоялись выборы губернатора Владимирской области. Предварительная явка составила 41,62%. В этой трансляции все будет сухо и по делу. Только цифры, только факты

21.30. Сейчас уже подсчитано 5,89 % протоколов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 47,82% голосов. У Светланы Орловой – 46,58%

21.43. Обработано 8,12% голосов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 49,9% голосов. У Светланы Орловой – 44,73%.

21.51. Обработано 9,24% голосов. Лидирует по-прежнему Владимир Сипягин, у него 49,74% голосов. У Светланы Орловой на данный момент 45,07%

22.10. Обработано 11,27% голосов. Лидирует по-прежнему Владимир Сипягин, у него 48,68% голосов. У Светланы Орловой на данный момент 45,72%

22.17. Обработано 13,1% голосов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 48,63% голосов. У Светланы Орловой на данный момент 45,70%.

22.35. Обработано 13,40% голосов. Лидирует Владимир Сипягин, у него 48,82% голосов. У Светланы Орловой - 45,53%