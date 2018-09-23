Выборы губернатора Владимирской области: второй тур

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-23T12:44:43+03:00

Следим за главным политическим событием в регионе этой осени

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23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора региона. В первом туре выявить победителя не удалось.

Напомним, явка на выборы губернатора Владимирской области в первом туре 9 сентября оказалась невысокой – 32,96%.

Во второй тур прошли два кандидата: представители партии «Единая Россия» Светлана Орлова и представитель «ЛДПР» Владимир Сипягин.

По данным Владимирского облизбиркома по состоянию на 10.00 явка на выборы составила 5,22%. Это больше, чем утренняя явка на выборы в первом туре 9 сентября. Тогда она составляла всего 4,31%.

Владимир Сипягин уже проголосовал на выборах. Он традиционно пришел на избирательный участок со своими детьми.

Кандидат в губернаторы Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал со своими детьми.Фото: Личная страница Владимира Сипягина Вконтакте

Светлана Орлова также проголосовала на выборах. Она традиционно пришла на избирательный участок в Доме культуры микрорайона Юрьевец.