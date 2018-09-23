2018-09-23T12:44:43+03:00
Общество

Выборы губернатора Владимирской области: второй тур

Следим за главным политическим событием в регионе этой осени
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Ольга МАКАРОВА
Изменить размер текста:

23 сентября во Владимирской области проходит второй тур выборов губернатора региона. В первом туре выявить победителя не удалось.

Напомним, явка на выборы губернатора Владимирской области в первом туре 9 сентября оказалась невысокой – 32,96%.

Во второй тур прошли два кандидата: представители партии «Единая Россия» Светлана Орлова и представитель «ЛДПР» Владимир Сипягин.

По данным Владимирского облизбиркома по состоянию на 10.00 явка на выборы составила 5,22%. Это больше, чем утренняя явка на выборы в первом туре 9 сентября. Тогда она составляла всего 4,31%.

Владимир Сипягин уже проголосовал на выборах. Он традиционно пришел на избирательный участок со своими детьми.

Кандидат в губернаторы Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал со своими детьми. Фото: Личная страница Владимира Сипягина Вконтакте

Кандидат в губернаторы Владимирской области Владимир Сипягин проголосовал со своими детьми.Фото: Личная страница Владимира Сипягина Вконтакте

Светлана Орлова также проголосовала на выборах. Она традиционно пришла на избирательный участок в Доме культуры микрорайона Юрьевец.

Светлана Орлова Фото: Губерния33

Светлана ОрловаФото: Губерния33

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кого напугал "Ревизор": в Сызрани с афиши спектакля исчезли слова про "кошмар госчиновника"
В соцсетях утверждают, что жанр, указанный на афише, не понравился представителям горадминистрации настолько, что директора и режиссера сызранского драмтеатра пригрозили уволить
Кукла своими руками для начинающих: мастер-класс с инструкциями
Это только кажется, что сделать куклу своими руками сложно. Есть куклы, для изготовления которых начинающим рукодельницам не нужны будут ни выкройки, ни иголки - лишь несколько лоскутков ткани, нитки, да наш мастер-класс с подробной видео-инструкцией!
Новости 24