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НовостиОбщество1 октября 2026 5:44

В Гусь-Хрустальном директор школы №1 возвращается на работу

Валентину Петровну Болтунову восстановили в должности после увольнения
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Иван ВИСЛОВ.

Ранее мы писали о том, что директор Первой школы Гусь-Хрустального Валентина Болтунова 24 сентября неожиданно для всех была уволена. Эта новость шокировала коллектив образовательного учреждения, родителей и выпускников школы.

Весь город начал возмущаться, однако власти не смогли озвучить внятные причины, по которым многолетний директор, которого все любили, была снята с должности.

Наконец, вечером 30 сентября глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов заявил, что после встречи с учителями принял решение восстановить уволенного директора в должности.

По словам учителей, действительно за день до этого несколько представителей школы пришли в горадминистрацию на прием к мэру. Педагоги рассказали, что конкретных претензий к Валентине Болтуновой градоначальник так и не озвучил, и причин увольнения не назвал. В основном он молча слушал педагогов, а в конце встречи сказал, что поговорит лично с Валентиной Петровной.

И уже вечером 30 сентября в рабочем чате педагогов появилась новость о том, что их директора восстанавливают.

Остается надеяться, что на этой ноте данная неприятная история будет завершена.