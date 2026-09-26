В Гусь-Хрустальном учителя и родители защищают уволенного директора школы

. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история началась 24 сентября, когда коллектив школы №1 города Гусь-Хрустального, также известной, как Первая школа, получил сообщение об увольнении их любимого многолетнего руководителя: директора образовательного учреждения Валентины Петровны Болтуновой.

Новость городского масштаба

Не прошло и суток, как городские паблики запестрели сообщениями местных жителей, в число которых вошли бывшие ученики, педагоги и родители, а также просто неравнодушные гусевчане. Все они возмущались новостью об увольнении директора, имя которого многие прямо отождествляли с Первой школой.

Люди говорили, что Валентина Болтунова на своем посту сделала многое для развития любимого учреждения, а коллектив прекрасно относится не только к действующим ученикам, но и к бывшим, душой болея за каждого.

Тут же гусевчане разместили электронную петицию в защиту Валентины Болтуновой, которая за пару дней набрала более 800 подписей. Кроме того, решено было собирать и «бумажный» вариант. Также коллектив школы объявил о проведении всеобщего собрания, на которое пригласили главу города Гусь-Хрустального Алексея Соколова и представителей городского управления образования. Собрание состоялось вечером 25 сентября.

Самое странное, что о причинах увольнения любимого всеми директора никто толком не знал и не знает до сих пор. «КП-Владимир» попыталась обратиться с этим вопросом непосредственно к руководителю управления образования Гусь-Хрустального Татьяне Причепа, однако на месте ее не оказалось. Впрочем, сотрудники управления прямо заявили, что комментариев на эту тему давать не станут.

Тогда мы попытались получить разъяснения у руководства города, однако и тут оперативно получить комментарий не удалось.

Валентина Болтунова. Фото: МБОУ СОШ №1 города Гусь-Хрустальный

«Это был шок»

Наконец, мэр Алексей Соколов в своем официальном канале в мессенджере МАХ вечером 25 сентября прокомментировал произошедшее. Увы, причины увольнения градоначальник так и не объяснил. Сама Валентина Петровна тоже пока воздержалась от общения с нами. Однако преподаватели школы №1 сами рассказали нам о происходящем.

По словам педагогов, новость об увольнении директора пришла им 24 сентября около 10 утра в рабочий чат.

- Для всего коллектива это был шок. Насколько нам известно, 31 августа ее трудовые отношения были продолжены до 2027 года. И менее чем через месяц человека, руководившего школой более 10 лет и сделавшего очень многое и для нее, и для того, чтобы о Гусь-Хрустальном знали за пределами города, увольняют практически одним днем. Причина коллективу не объяснена, - рассказала преподаватель школы №1 Александра Серегина.

По словам учителей, известие действительно шокировало всех: сотрудников, родителей, детей и выпускников.

Кстати, сама Александра Серегина — молодой преподаватель. Она родилась и выучилась в Москве, и добровольно выбрала школу №1 Гусь-Хрустального в качестве места работы.

- Имя школы №1 и Валентины Петровны мне было известно еще до переезда. Именно поэтому я приехала работать сюда и ни разу об этом не пожалела, - уточнила преподаватель.

Что касается августовской истории, о которой вскользь упомянул градоначальник, педагог предположила, что речь может идти о событиях, развернувшихся вокруг набора первых классов.

Увольнение

Оказывается, в школе в 2026 году планировали набрать три группы первоклашек.

- Из декретного отпуска выходил педагог, который должен был взять третий первый класс. Детей уже набрали, родители познакомились с учителем, класс фактически был сформирован, родители вложились в ремонт и подготовку кабинета. Но уже в начале августа Валентине Петровне в достаточно жёсткой форме сообщили, что третий первый класс открывать не будут. Его расформировали, а детей распределили между двумя оставшимися. В результате в первых классах получилось более чем по 30 детей, - рассказали педагоги.

Учителя уточнили, что школа смогла набрать лишь 62 ученика, чего оказалось мало. В итоге из управления образования якобы пришло устное указание открыть лишь два класса, однако официально это решение легло на плечи директора.

Ожидаемо, родители первоклашек возмутились: до начала учебного года оставалось всего ничего. После этого последовало обращение в управление образования с просьбой открыть третий первый класс.

- При этом среди педагогов сложилось впечатление, что директор изначально была поставлена в ситуацию, в которой фактически не могла принять другое решение: класс ей просто не разрешили открыть, а последствия родительского недовольства легли на нее. Я подчеркиваю, что это именно наше восприятие ситуации а не информация, которую нам официально подтвердили, - сообщила Александра Серегина.

По словам учителей, после случившегося в школе было много проверок. Итогом стал выговор и увольнение директора в тот же день.

Победы директора

Другой учитель школы — преподаватель русского языка и литературы Артем Гусев. Он сам был когда-то учеником Валентины Петровны, ведущей эти же предметы. В свое время под ее началом будущий педагог становился победителем и призером многочисленных олимпиад различного уровня, а теперь, после окончания МГУ, сам пошел по стопам наставника.

- Для нас ценно, что уже выросло поколение детей, не знающих другого директора, кроме Валентины Петровны, работавшей в школе 13 лет. Все победы, которые совершаются в последнее время, это результат системной работы, возглавляемой и определяемой директором. О его работе можно судить по достижениям, которые у нас есть, - говорит Артем Гусев.

Сам педагог является победителем Всероссийского конкурса «Лучший учитель русского языка и родной литературы», а директор Валентина Болтунова имеет звание «Директор года». Другие учителя и сотрудники Первой школы тоже становились лауреатами и победителями конкурсов областного и федерального масштаба. Также преподаватель напомнил о медиацентре, который он сам возглавляет, о школьном театре и вокальном ансамбле, считающимися одними из лучших в регионе. Все это учителя считают заслугой уволенного директора. Есть и множество других достижений.

Собрание в школе №1 по поводу увольнения директора. Предоставлено учителями школы

Без объяснений

Увы, на встречу с коллективом никто из представителей местных властей 25 сентября не явился. Зато пришли родители, учителя, выпускники и множество других неравнодушных. Решение было одно: продолжать добиваться правды. По словам Артема Гусева, актовый зал оказался полон, что бывает разве что во время выпускных.

- Мы до сих пор живем в ситуации, когда причина увольнения не ясна. Мы профессионалы и понимаем, что тяжело продолжать образовательный процесс, когда перед Днем учителя с педагогом так поступают, - отметил преподаватель.

Преподаватели заверили, что в любом случае занятия с ребятами продолжатся, а все мероприятия будут проведены. Однако коллектив возмущен тем, что заслуженного директора, полностью подготовившего школу к новому учебному году, в начале этого года и уволили без объяснения мотивов.

Сейчас коллектив школы уже сделал обращения в Министерство образования Владимирской области и в горадминистрацию. Тем временем родители продолжают собирать подписи как минимум под двумя петициями, а обращения направляют в различные инстанции и СМИ.

Мы будем следить за развитием этой непростой ситуации.