Глава Гусь-Хрустального прокомментировал увольнение директора школы №1

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Ранее мы сообщали о том, что жители Гусь-Хрустального оказались крайне возмущены неожиданным увольнением директора школы №1, также известной, как Первая школа, Валентины Болтуновой.

Педагоги, бывшие ученики и родители развели руками: никаких нареканий к любимому многими директору не было. Даже напротив: гусевчане отмечают, что школа №1 благодаря Валентине Болтуновой стала отличным образовательным учреждением, в котором приятно работать и учиться.

В администрации города Гусь-Хрустального получить оперативный комментарий не удалось. В городском управлении образования и вовсе заявили, что комментировать произошедшее не собираются.

Тем временем жители Гусь-Хрустального рассказали, что глава города Алексей Соколов якобы собирался встретиться с общественностью по поводу увольнения Валентины Болтуновой 25 сентября, но в итоге передумал. Как бы то ни было, градоначальник в шестом часу вечера того же дня дал комментарий в своем канале в мессенджере MAX.

«Я в курсе ситуации вокруг увольнения директора школы. Все решения управления образования города исходят из полноценного и правового анализа ситуации. Поручаю управлению образования провести дополнительную проверку фактов, изложенных в августовском обращении родителей учеников школы», - заявил Алексей Соколов.

Глава Гусь-Хрустального не стал раскрывать, о каком именно обращении идет речь, и что в нем содержалось. Он добавил, что сейчас врио директора школы №1 назначена заместитель по учебно-воспитательной работе Светлана Берсенева.

« В школе №1 сильный коллектив педагогов, и важно, чтобы эта ситуация никак не отразилась на учебном процессе. После завершения проверки проведем встречу с коллективом и родительским активом школы для ответов на возникающие вопросы», - резюмировал Алексей Соколов.

К сожалению, ответа на главный вопрос, волнующий гусевчан, так и не прозвучало. Многие продолжают считать, что руководителя образовательного учреждения уволили незаслуженно.