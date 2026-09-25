Жители Гусь-Хрустального требуют восстановить уволенного директора школы

Валентина Болтунова. Фото: МБОУ СОШ №1 города Гусь-Хрустальный

Жители города Гусь-Хрустального крайне возмущены решением местных властей освободить от занимаемой должности директора школы №1 Валентины Болтуновой. По словам гусевчан, это кадровое решение было принято на днях совершенно неожиданно для всех.

Сейчас неравнодушные жители Гусь-Хрустального разместили на сайте change.org петицию, в которой перечисляют многочисленные заслуги Валентины Болтуновой и требуют ее восстановления в должности. Горожане — как родители, так и педагоги, говорят об уволенном директоре, как о профессионале и хорошем человеке, который сумел за годы труда грамотно организовать работу школы.

Горожане отметили, что 25 сентября должна состояться встреча с руководством города, однако, по последней информации, градоначальник прибыть на встречу не сможет. В администрации Гусь-Хрустального не смогли оперативно прокомментировать увольнение директора школы №1, а в городском управлении образования от комментариев на эту тему и вовсе отказались.

В настоящее время петицию подписало уже более 700 человек.