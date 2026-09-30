В Гусь-Хрустальном уволенного директора школы №1 восстановили в должности

Валентина Болтунова. Фото: МБОУ СОШ №1 г. Гусь-Хрустальный

Эта резонансная история, которая возмутила сперва весь город хрусталя, а за ним и всю Владимирскую область, закончилась благополучно. Об этом вечером 30 сентября сообщил глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов.

Утром 24 сентября коллектив учителей школы №1 в служебном мессенджере получил сообщение, которое повергло педагогов в шок: их многолетнего директора Валентину Петровну Болтунову уволили без какого-либо объяснения причин.

Об этом быстро стало известно за пределами школы, и гневные сообщения от родителей, учителей, выпускников и просто неравнодушных гусевчан заполонили соцсети.

Учителя решили 25 сентября провести в школе общее собрание, на которое пригласили главу города Алексея Соколова. Но ни он, ни представители управления образования на собрание не пришли, зато туда явились многочисленные жители.

В мэрии Гусь-Хрустального не стали комментировать причины увольнения заслуженного директора, однако учителя в беседе с «КП-Владимир» рассказали, что поводом к тому могла послужить некрасивая ситуация с набором первых классов: планировалось открыть три группы первоклашек, но в итоге якобы пришло устное указание детей распределить лишь по двум классам. Последнее обстоятельство возмутило родителей, а весь их гнев пал на голову директора.

Об этом же вскользь упомянул градоначальник, когда впервые прокомментировал ситуацию. Прямо о причинах увольнения Алексей Соколов не заявлял, но вспомнил некое августовское обращение мам и пап.

Как бы то ни было, учителя и родители решительно настроились бороться за любимого директора, которого считают человеком, благодаря которому школа №1 процветает и добивается больших побед. Тем временем размещенная в сети интернет-петиция против увольнения Валентины Болтуновой набрала почти 1200 подписей. Кроме того, немало подписей родители собрали на бумажных листах.

Похоже, активная позиция, а также решительность и сплоченность людей возымела результат. Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов 30 сентября сообщил добрую новость: после встречи с учителями он принял решение вернуть Валентину Петровну на работу. Приводим его комментарий дословно.

«Валентина Болтунова продолжит работать директором Первой школы. Накануне, как и обещал, встретился с представителями педагогического коллектива школы №1. Мы обсудили сложившуюся ситуацию. Выслушав и изучив аргументы всех сторон, я принял решение о восстановлении Валентины Петровны Болтуновой в должности директора школы. За эти несколько дней мы четко выяснили, какие вопросы у сторон этой непростой ситуации есть друг к другу. Уверен, все они разрешатся. Нам всем есть над чем работать. Наша общая главная задача - обеспечить качественный учебный процесс для наших детей и сохранить хорошую атмосферу в педагогическом коллективе», - заявил глава города.

Так что, похоже, эта история завершилась благополучно. Остается надеяться, что все спорные вопросы действительно будут решены.