Во Владимире дому без горячей воды определили новую управляющую компанию

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Ранее мы писали о ситуации, сложившейся в доме №16 по улице Ново-Ямская. Жильцы рассказали о том, что много лет вместо горячей у них текла едва теплая вода, а несколько месяцев назад и она превратилась в холодную.

Обращения в разные инстанции не дали должного эффекта — несмотря на то, что людей освободили от платы за подогрев воды, и они стали платить за горячую воду, как за холодную, нормальный ресурс в доме до сих пор отсутствует.

Прежняя управляющая компания МУП «ГУК» покинула двухэтажку, так что теперь дом остался на самоуправлении жителей. После нашей публикации в горадминистрации Владимира заявили, что дом посетит комиссия во главе с заместителем руководителя городского управления ЖКХ, чтобы выяснить причины происходящего и принять необходимые меры.

Вместе с тем, 29 июня глава города Сергей Волков подписал постановление, которым назначил дому новую управляющую компанию, которой стала ООО «ДСЖ». Именно ей предстоит обслуживать двухэтажку в ближайшем будущем.