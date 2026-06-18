«Помыться хватит»: во Владимире целый дом остался без нормальной горячей воды

Елена и Александр Гуровы. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Эта история произошла не на задворках региона, а в паре сотен метров от проспекта Ленина областного центра. Жильцы дома №16 по улице Ново-Ямская несколько лет жили с едва теплой водой из горячего крана, но пару месяцев назад и она похолодела.

Растущий тариф

Супруги Александр и Елена Гуровы сразу ведут в ванную, а потом на кухню. В обоих случаях при попытке включить горячую воду появляется вроде бы нормальный напор, но он быстро превращается в прохладную струйку с мизинец.

- А пока будем разговаривать, она может вообще закончиться. Вот такой напор у нас в последнее время, - сетует Елена.

- Мы здесь живем семь лет, и каждый раз ждали, когда кто-нибудь спустит побольше воды, чтобы потекла теплая. Тогда это еще хоть как-то работало, но и счетчик тоже работал, - добавил Александр.

Все эти годы картина была такова: один из жильцов двухэтажки (не важно из какой квартиры) долго сливал из горячего крана остывшую воду. После 40-50 литров слитой жидкости наконец-то появлялось нечто более теплое. В целом жильцы не жаловались: помыться хватало, да и на бытовые нужды этого было достаточно. Но время шло, тарифы росли, а проблема никак не решалась, хотя обращения в управляющую компанию — МУП «ГУК», были регулярными.

Устав платить за то, чего нет, жильцы начали писать во все инстанции. Елена приносит солидную папку с бумагами.

- Писали в Госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, в управляющую компанию, в прокуратуру и губернатору, - загибает пальцы хозяйка.

Увы, ответов по существу оказалось мало. Например, из мэрии Владимира в марте 2025 года пришло письмо от начальника управления ЖКХ Алексея Шумника. В нем чиновник заявил о планах Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» модернизировать тепловую сеть от дома №12/22 по улице Чайковского до домов №16, 18 и 20 по улице Ново-Ямской с устройством циркуляционного трубопровода в 2025 году.

Ответ Алексея Шумника. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Тем времнем проверка Госжилинспекции в марте того же года подтвердила, что в квартире Гуровых температура горячей воды составила 47 градусов, что является нарушением. В итоге жильцам дома сделали перерасчет. Более того, теперь с них не берут плату за подогрев. Проще говоря, они платят за горячую воду, как за холодную.

- Но проблемы это не решило, воды-то нет, - разводят руками жильцы.

«Облилась, да обтерлась»

По словам хозяев, пару месяцев назад теплая вода вообще пропала. Люди подозревают, что всему виной плохое состояние коммуникаций, подводящих воду в дом. Ситуация осложняется тем, что МУП «ГУК» покинула двухэтажку, и сейчас ей не управляет никто, так что и спросить особо не с кого.

Можно было бы поставить газовые колонки, но и тут есть сложность. Оказывается, вентиляция давно не функционирует, и чистить ее почему-то не стали, поэтому жильцы сделали себе отводы воздуха сами, как смогли. Так что установить колонки не позволяют требования безопасности.

Выход из положения один: семья Гуровых греет воду в кастрюлях на плите. А вот их соседке с первого этажа — 84-летней Ирине Николаевне Рожковой, повезло гораздо меньше.

Пожилая женщина живет вместе с супругом, у которого серьезно больны ноги. Денег на оплату слива воды у нее нет, так что раньше приходилось ждать, пока остывшую жидкость сольют соседи. А теперь, чтобы помыть посуду, женщина нагревает воду в чайнике и выливает ее в большую чашу, где и происходит помыв.

- Я готовлю четыре раза в день, и четыре раза в день сливать за весь дом невозможно, - сетует Ирина Рожкова.

Но даже не это самое печальное. Дело в том, что с гигиеной все куда сложнее.

- Набираю полуторалитровый кувшин воды и обливаю мужа сверху вниз, а он сидит на открытом унитазе, чтобы хоть что-то стекало. А себе разбавляю кипяток из чайника: облилась утром пораньше, да обтерлась, - делится пенсионерка.

Таким стал напор горячей воды в доме №16 по улице Ново-Ямская, но на самом деле вода холодная. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И так приходится жить всем хозяевам двухэтажки — деваться людям некуда.

Проблема кроется внутри

Во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс» заверили, что с их стороны никаких нарушений нет. Сотрудники организации после нашего вопроса тут же провели проверку и выяснили, что вода к дому №16 по улице Ново-Ямской подходит вполне себе горячая, а ремонты трубопровода поблизости не повлияли на ситуацию. К тому же, тепло никак не может за столь короткое расстояние потеряться почти до нуля градусов.

- Это значит, что нарушена циркуляция воды внутри дома. С учетом того, что дом никем не обслуживается, и слесарей нет, могли сгореть циркуляционные насосы, и вода не прокачивается, а остывает в системе. Таким образом, проблема кроется внутри дома, - резюмировали специалисты тепловой компании.

В администрации города Владимира не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, однако взяли вопрос в работу и передали его в профильное управление, которому предстоит разобраться в происходящем.

Тем временем, Александр Гуров записался на прием к новому главе города Сергею Волкову. Жильцы говорят, что если и визит к градоначальнику не поможет, то им придется писать письмо главе государства — больше помощи ждать неоткуда. А пока что так и придется жить с «холодной-горячей» водой.

Мы будем следить за ситуацией и опубликуем выводы, которые сделает горадминистрация Владимира.