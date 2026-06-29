Власти Владимира решат проблему дома, живущего без горячей воды несколько лет

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На днях мы писали о том, что жители дома, стоящего неподалеку от проспекта Ленина, стали заложниками ситуации: многие годы из их кранов шла едва теплая вода, а несколько месяцев назад и она превратилась в холодную, но проблему решать никто не спешит. Власти города прокомментировали произошедшее и объяснили, что же все-таки намерены делать.

По словам жильцов дома №16 по улице Ново-Ямская, они неоднократно поднимали вопрос на уровне управляющей компании — МУП «ГУК», но в итоге это ни к чему не привело, а сама управляшка отказалась от обслуживания здания. Кроме того, многочисленные письма были разосланы в различные инстанции.

По итогам людям отменили оплату за подогрев горячей воды, так что теперь с них берут за горячее водоснабжение, как за холодное. Но проблема осталась: из кранов течет слабая прохладная струйка. Особенно сильно страдают пожилые жители, которым приходится кипятить воду в чайнике, чтобы хоть как-то помыться.

Во Владимирском филиале ПАО «Т Плюс» заявили, что проблема кроется не в их сетях: после проверки обнаружилось, что горячая вода подходит к дому с достаточной температурой. А вот что происходит дальше — большой вопрос. Специалисты тепловой организации предположили, что внутри дома могли сгореть циркуляционные насосы, либо произошла другая неполадка.

В администрации города Владимира в итоге заявили, что проблема в доме решаемая, и в скором времени двухэтажку посетит целая комиссия во главе с заместителем начальника городского управления ЖКХ Сергеем Камардашем.

- Коллеги выйдут на место совместно с представителями владимирского филиала «Т Плюс» и сотрудниками МУП «ГУК», так как тот ранее обслуживал этот дом. Там необходимо осмотреть тепловой узел, - рассказала официальный представитель горадминистрации Владимира Юлия Жирякова.

В мэрии добавили, что кто-то из жильцов якобы ранее был против предоставлять доступ к своим квартирам, однако жители двухэтажки заверили, что готовы показать комиссии все, что потребуется.

Таким образом, проблема с водой в отдельно взятом доме может быть решена. Омрачает ситуацию лишь одна загвоздка: пока точный срок визита в двухэтажку в мэрии не назвали. Сославшись на плотный график работы и многочисленные заявки от жителей, в горадминистрации пообещали, что выйдут на место, как только появится свободное время.

Тем временем жильцы дома №16 по улице Ново-Ямской уточнили, что сейчас ситуация не изменилась, так что они с нетерпением ждут к себе представителей властей.