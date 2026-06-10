Из-за возгорания автобуса в Добром оказалась повреждена контактная сеть

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Как мы сообщали ранее, в районе остановки "Детская больница" напротив дома 171Б по улице Добросельская загорелся автобус №22, в котором кроме водителя и кондуктора находилось 10 пассажиров.

Во время возгорания была повреждена контактная сеть. Ремонтные службы оперативно выехали на место. Движение на данном участке временно затруднено. Троллейбусы, следующие по маршруту в Доброе, на время проведения ремонтных работ, будут временно заменены на троллейбусы на автономном ходу, чтобы не допускать перебоев в работе общественного транспорта, сообщили в администрации города.