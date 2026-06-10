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НовостиОбщество10 июня 2026 11:37

Из-за возгорания автобуса в Добром оказалась повреждена контактная сеть

На время проведения ремонтных работ пустят троллейбусы на автономном ходу
Виктория СУХОВА
фото из социальных сетей Александра Авдеева

фото из социальных сетей Александра Авдеева

Как мы сообщали ранее, в районе остановки "Детская больница" напротив дома 171Б по улице Добросельская загорелся автобус №22, в котором кроме водителя и кондуктора находилось 10 пассажиров.

Во время возгорания была повреждена контактная сеть. Ремонтные службы оперативно выехали на место. Движение на данном участке временно затруднено. Троллейбусы, следующие по маршруту в Доброе, на время проведения ремонтных работ, будут временно заменены на троллейбусы на автономном ходу, чтобы не допускать перебоев в работе общественного транспорта, сообщили в администрации города.