Во Владимире в Добром сгорел автобус городского маршрута

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Жители Владимира стали очевидцами пожара, вспыхнувшего на улице Добросельской. Пламя объяло автобус городского маршрута №22.

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области сообщили, что возгорание случилось у дома №171 «Б». На тушение автобуса выезжали трое пожарных на двух машинах.

Как выяснилось, в момент ЧП «двадцать второй» ехал с 10 пассажирами и кондуктором. Все они вышли на улицу самостоятельно еще до приезда пожарных. В итоге автобус потушили на площади 16 квадратных метров, никто из людей не пострадал.

Причину возгорания устанавливают дознаватели МЧС.