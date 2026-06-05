Суздаль примет первый этап национальной велогонки Tour de Russie

фото Федерации велоспорта Владимирской области

7 июня в рамках фестиваля "Велолето" в Суздале состоится первый заезд Tour de Russie – нового всероссийского проекта в сфере любительского велоспорта.

Суздаль неслучайно выбран для первого старта Tour de Russie. Его живописные окрестности, интересная трасса с перепадами высот и качественное дорожное покрытие позволят участникам продемонстрировать спортивное мастерство и одновременно соприкоснуться с огромным пластом культурного и природного наследия России.

Участникам будут доступны две дистанции: Median Tour (60 км) и Grand Tour (114 км), проходящие по красивейшим местам городского округа. На старт заявлены велоклубы, корпоративные команды и индивидуальные участники. Общее число спортсменов составит до ста человек, многие из них планируют приехать в Суздаль с семьями и друзьями.

Старт велопробега назначен на 10 часов. Начальной и конечной точкой маршрутов станет Торговая площадь Суздаля. Около 14 часов на центральной площади состоится награждение победителей.