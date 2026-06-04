2500 спортсменов и 8000 зрителей: в Суздале пройдет фестиваль «Велолето»

Фото Федерации велоспорта Владимирской области.

С 5 по 7 июня во Владимирской области уже в седьмой раз пройдет фестиваль «Велолето». Каждый раз в программу добавляют новые гонки, события и площадки.

- В этом году в рамках фестиваля Владимирская область будет принимать престижную многодневную гонку «Россия», в которой традиционно участвуют сильнейшие гонщики страны. Соревнование проходит в восемь этапов в девяти городах страны, – сообщил заместитель министра физической культуры и спорта региона Станислав Чесноков.

Многодневная гонка «Россия» стартовала 16 мая в Костроме, которая передала эстафету нашему региону, а мы, в свою очередь, передадим её Ярославлю. Владимирский этап будет включать в себя групповую велогонку по уникальному рельефу вокруг всемирно известных древних памятников архитектуры от Владимира до Суздаля и масштабный велофестиваль на главной площади Суздаля. По оценкам организаторов, участниками заездов станут более двух с половиной тысяч человек, поддержать их придут восемь тысяч зрителей.

- Приятно, что с каждым годом «Велолето» собирает всё больше участников. Когда-то мы начинали с 500 спортсменов, и это казалось грандиозным событием. А в прошлом году в фестивале только участников было более двух тысяч, не считая болельщиков и зрителей. К нам приехали гости из 54 регионов страны. В этом году в рамках «Велолета» пройдет пять гонок всероссийского уровня для профессионалов – это уже рекорд. Но помимо этого будет очень много интересного и для любителей велоспорта, – отметил руководитель региональной федерации велоспорта Андрей Цырулев.

Фестиваль будет включать в себя маунтинбайк, индивидуальную гонку с раздельным стартом, велозаезды в рамках Всероссийского дня велосипеда, массовый заезд – парад по улицам города для велосипедистов всех возрастов, велобиатлон, гонки юных спортсменов на беговелах, спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Также впервые пройдёт Tour de Russie – новая гонка для любителей, серия велозаездов на 100, 50 и 25 километров. Они состоятся 7 июня.

Схема движения автобусов во время фестиваля.

Гостей фестиваля ждут развлекательные мероприятия: ярмарка, концертная программа, велоэкскурсии, велопоходы и общение с легендами велоспорта СССР и России.

- Мы создаём события, в которых важна не столько спортивная биография, сколько личный опыт, – говорят организаторы. – Участником может стать каждый, кто готов проехать свою дистанцию и стать частью большого движения. Мы не считаем секунды и разряды – мы создаём впечатления.

КОНКРЕТНО

Расписание фестиваля доступно на официальном сайте - https://veloleto.su/

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из-за проведения фестиваля в Суздале будут перекрывать движение. 6 и 7 июня будут закрыты:

- улица Ленина (участок от перекрёстка с улицей Нетёка до перекрёстка с объездной автодорогой 17Н 70 — с 6 до 12 часов, а также участок от перекрёстка с улицей Нетёка до перекрёстка с улицей Виноградова — с 6 до 16 часов). Проехать можно будет по восточному объезду города, далее — по улицам Гоголя, Всполье, Садовая, Калинина, Энгельса, Нетёка, Стромынка.

- улица Васильевская (от перекрёстка с улицей Торговая площадь до перекрёстка с улицей Ленина) — с 6 до 16 часов. Объезд по улицам Садовая, Энгельса, Калинина, Виноградова.

Также будет затруднён проезд по улицам Варганова, Кремлёвская и Лебедева — из за перекрытия улицы Ленина.

Припарковать личные автомобили можно будет на городских парковках.