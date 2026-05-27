Владимирские пляжи начали готовить к купальному сезону

Фото с сайта администрации города Владимира.

1 июня во Владимире официально откроется купальный сезон, пусть даже погода пока не очень тянет купаться. И власти Владимира сообщают, что они начали готовить официальные места для купания к этому событию.

Официально в областном центре есть 2 муниципальных пляжа: на озере Глубокое и водоеме Семязино. 27 мая сотрудники ГИМС, МЧС и администрации города на водоёме Семязино занимались расчисткой дна от мусора и объяснением правил купания.

Кроме того, специалисты «Центра гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провели отборы проб воды и песка в местах массового отдыха. На основе их Роспотребнадзор выдаст санитарно-эпидемиологические заключения о том, можно ли купаться на водоемах города. В прошлом году, к примеру, вода не соответствовала нормативам и купального сезона не вышло. Только загорательный.

Кстати, с 2026 года за благоустройство именно пляжной территории отвечает МКУ "Зелёный город". И они в преддверии открытия купального сезона почистили береговую линию. Кроме того, они обновили объекты инфраструктуры, покрасили лавочки, зонтики, установили душевые, биотуалеты, покосили траву.